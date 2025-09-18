André Marques, guarda-freio que morreu no Elevador da Glória, tem eléctrico a circular com o seu nome

No dia em que a Carris assinala 153 anos de história, eléctrico articulado com o nome do funcionário de 40 anos começou a andar em Lisboa.

A Carris colocou em circulação, esta quinta-feira, 18 de Setembro, dia em que a organização faz 153 anos, o eléctrico com o nome de André Marques, o guarda-freio que morreu no acidente do Elevador da Glória, no dia 3.

André Marques trabalhava na Carris há 15 anos e controlava o elevador quando se deu o acidente, tendo accionado todos os mecanismos ao seu alcance para tentar evitar a tragédia que provocou a morte de 16 pessoas e na qual 22 ficaram feridas, de acordo com as investigações. O guarda-freio tinha 40 anos e deixou dois filhos menores.

Ao atribuir o nome do funcionário ao eléctrico articulado, a empresa de transportes pretende "honrar o André, em reconhecimento do seu profissionalismo e dedicação ao serviço da empresa e da cidade".

