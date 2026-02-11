Subscrever
Language:
PortuguêsEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Lisboa

Notícias

Apalpe e abane! Febre das encomendas perdidas chegou ao Metro da Alameda

A loja Secret Pack abriu na estação de Metro da Alameda. Lá dentro, há centenas de caixas de conteúdo misterioso. Os preços variam entre 20,99€ e 25,99€ o quilo.

Mauro Gonçalves
Escrito por
Mauro Gonçalves
Editor Executivo, Time Out Lisboa
Secret Pack
DR
Publicidade

A febre das encomendas perdidas continua a proliferar pela cidade. No final de 2024, este modelo de negócio chegou à Grande Lisboa. Nestes espaços comerciais, muitas vezes temporários, são postas à venda centenas – milhares – de caixas, cujo conteúdo é absolutamente desconhecido e imprevisível. São encomendas que nunca foram levantadas e que são vendidas a peso. Quem compra, nunca sabe se está a fazer um bom ou um mau negócio. Só quando abre, por fim, é que descobre se investiu num telemóvel de última geração ou numa caixa de parafusos.

E acaba de abrir mais um destes espaços em Lisboa, mais concretamente na estação de metro da Alameda, na galeria que liga as linhas Verde e Vermelha. Chama-se Secret Pack e é uma cadeia distribuída sobretudo pelo norte do país. No último Verão, abriu no Spacio Shopping, nos Olivais. Agora, veio mais para o centro da cidade.

A caça ao tesouro é cobrada ao quilo e o preço varia em função do peso de cada encomenda perdida. Para caixas até dois quilos, é de 25,99€ o quilo. Caixas entre os dois e os quatro quilos, custam 23,99€ o quilo. A partir dos quatro quilos, o valor é sempre o mesmo: 20,99€ o quilo.

Escusado será dizer que, tal como em todas as lojas deste ramo, não é permitido abrir as caixas antes de comprá-las. Pode apalpar e abanar, isso sim. E depois de arriscar, torcer para ter feito um bom negócio.

Alameda D. Afonso Henriques. Seg-Dom 10-00-21.00

🛍️ Mais compras: fique a par de tendências, moda e lojas em Lisboa

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn

Últimas notícias
    Publicidade
    Voltar ao topo

    Sobre nós

    Contacte-nos

    Time Out Worldwide

      Mapa do site
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.