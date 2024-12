Pese, compre e abra. Esta loja vende as encomendas que nunca ninguém levantou

São centenas – milhares, até – as encomendas que nunca foram recebidas ou reclamadas. Desde a passada sexta-feira, e pela primeira vez em Portugal, que a Colis Colis quer pô-las novamente em trânsito.

O espaço fica no UBBO, na Amadora, e dá-lhe a oportunidade de adquirir a peso caixas embaladas, vindas de toda a Europa. O projecto é pop-up, mas face à afluência do primeiro fim-de-semana (ultrapassou os 22 mil quilos de venda) a marca fala já em prolongá-lo até seis meses, dependendo do stock existente.

Uma coisa é certa: esta é uma forma sui generis de fazer compras, bastante comparável à escolha de um ovo Kinder, onde não se sabe o que está no interior. Os clientes escolhem e compram as encomendas sem nunca as abrir. Lá dentro, pode estar uma peça de roupa, um acessório de moda, produtos de cosmética, livros ou um telemóvel de última geração. É um verdadeiro teste à sorte, que teve origem em França e agora se expande pela Europa.

Escolhida a embalagem (ou as embalagens), esta é pesada de forma a determinar o preço. Até um quilo, custa 24,99€, a partir daí o valor é 21,99€ por quilo.

Avenida Cruzeiro Seixas (Amadora), piso 0. Dom-Qui 10.00-23.00, Sex-Sab 10.00-00:00

