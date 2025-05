Aquecimento do Kalorama faz-se com três eventos gratuitos em Lisboa

Do Parque da Bela Vista ao El Corte Inglés, o MEO Kalorama On Tour vai ter DJ sets, sessões de live painting e um concerto de Black Mamba.

O MEO Kalorama regressa ao Parque da Bela Vista de 19 a 21 de Junho, mas vai sair à rua algumas semanas antes, com três eventos de antecipação do festival. A iniciativa MEO Kalorama On Tour é gratuita e acontece em Lisboa a 23 e 29 de Maio e a 5 de Junho.

A primeira paragem acontece no mesmo espaço que acolhe o festival. A partir das 16.30 de dia 23, e durante uma hora, a Bela Vista recebe a inauguração de “Lisboa – A Green City”, uma pintura com mais de 2500 metros quadrados assinada por Mafalda Gonçalves e com curadoria da galeria Underdogs. A obra, visível do céu, procura reforçar a imagem de Lisboa como cidade verde e sustentável. A apresentação conta ainda com um showcase especial dos The Black Mamba. A entrada faz-se pelo Pórtico do Parque da Bela Vista.

No dia 29 de Maio, entre as 18.00 e as 22.00, o MEO Kalorama junta-se ao quiosque Corner para um fim de tarde descontraído. Rúben da Cruz e Ari Girão são os nomes confirmados para os DJ sets que vão animar o espaço ao longo de quatro horas.

A última etapa do MEO Kalorama On Tour está marcada para 5 de Junho, no El Corte Inglés de Lisboa, parceiro oficial do festival. No mesmo horário, o evento conta com DJ sets de Yen Sung e Kierastoboy, bem como um live painting da artista lisboeta Pitanga, novamente com curadoria da Underdogs. A entrada é gratuita mas sujeita a reserva prévia, devido à lotação do espaço.

A quarta edição do MEO Kalorama realiza-se nos dias 19, 20 e 21 de Junho no Parque da Bela Vista, com concertos de Pet Shop Boys, Damiano David, fka Twigs, Jorja Smith, Azealia Banks, The Flaming Lips, Father John Misty, Scissor Sisters, BADBADNOTGOOD, Model/Actriz, entre outros.

