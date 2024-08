O último grande festival do Verão europeu tem argumentos de peso para nos levar ao Parque da Bela Vista pelo terceiro ano consecutivo. A começar pelos reunidos LCD Soundsystem e a adição de The Postal Service + Death Cab For Cutie, dois projectos de Ben Gibbard, que estão a comemorar os 20 anos de um par de clássicos indie. Não chega? Massive Attack, Sam Smith, Jungle, Ana Moura, The Kills, Fever Ray, Yves Tumor, Soulwax, Glockenwise e mais 40 bandas e artistas também vão passar pelo antigo recinto do Rock in Rio Lisboa entre quinta-feira, 29, e sábado, 31 de Agosto.

Os horários dos concertos

29 de Agosto

Palco MEO

17.15 Mulleca XIII

18.15 Ana Lua Caiano

20.05 Massive Attack

23.10 Sam Smith

Palco San Miguel

17.40 Monobloc

19.00 Gossip

22.00 Fever Ray

00.40 Peggy Gou

Palco Lisboa

17.00 Landz

18.00 Filipe Catto

19.15 Vagabon

22.00 Jalen Ngonda

00.45 Loyle Carner

Palco Panorama

17.00 Yizhaq

19.00 Ketiov

21.00 Kiddy Smile

23.30 Cheriii

30 de Agosto

Palco MEO

17.00 Vilson

18.35 Olivia Dean

20.45 Jungle

00.00 LCD Soundsystem

Palco San Miguel

17.45 Emmy Curl

19.40 The Kills

22.05 The Postal Service + Death Cab For Cutie

01.35 Folamour (A/V)

Palco Lisboa

17.00 Unsafe Space Garden

18.20 Glockenwise

20.00 English Teacher

23.00 Nation of Language

00.30 Ezra Collective

Palco Panorama

17.00 Noia

19.30 Merve

22.00 CC:DISCO!

00.30 Cormac

31 de Agosto

Palco MEO

17.00 Br!sa

18.00 Cláudia Pascoal

19.45 Ana Moura

22.00 Raye

00.30 Burna Boy

Palco San Miguel

17.15 Fabiana Palladino

18.50 Luiza Lian

20.55 dEUS

23.30 Overmono

01.50 Soulwax

Palco Lisboa

17.00 Catana

18.45 Moonchild Sanelly

20.45 Bandalos Chinos

23.15 Yard Act

01.15 Yves Tumor

Palco Panorama

17.00 Zsongo Club

20.00 DJ Lambo

22.00 Kampire

00.30 DJ Python

A que horas abrem as portas do recinto?

Se precisa mesmo de saber, às 16.00. Mas, se chegar no pico do calor, hidrate-se. E prepara-se para uma maratona de concertos. Na quinta-feira, 29, a música acaba às 02.00, e nos dois dias seguintes a animação prolonga-se por mais uma hora.

Quanto custam os bilhetes? E já esgotou algum dia?

Ainda há bilhetes para todos os dias. Os ingressos diários custam 65€ e o passe geral vale 160€ (mais taxas). Os detentores de Cartão Jovem têm um desconto de 20%.

Há objectos proibidos?

Claro. Segundo a promotora Last Tour, não pode entrar no recinto comida em grandes porções, qualquer tipo de bebida, garrafas de vidro ou de metal, garrafas com tampa ou embalagens de líquidos com capacidade superior a 100 ml, latas (bebida e spray), capacetes, selfie sticks, armas de fogo e armas brancas, fogo de artifício, material pirotécnico e explosivos, objetos cortantes, pontiagudos ou perfurantes, chapéus de chuva, cadeiras, cordas, lasers, lanternas, substâncias tóxicas e drogas, power banks com dimensão superior a um telemóvel, computadores, malas e mochilas de viagem e de grandes dimensões, equipamento de áudio, vídeo ou fotográfico, de grandes dimensões e/ou profissional. Além disso, a PSP reserva o direito de impedir a entrada de objectos não listados que possam causar dano ao próprio ou a terceiros.

Como ir embora: há transportes no fim dos concertos?

As carreira 727, 755 e 794 da Carris param junto ao Parque da Bela Vista. A estação de metro da Bela Vista, na linha vermelha, também. Durante os três dias do festival, a circulação nas linhas verde e vermelha do metro é prolongada até às 03.00. Há também carreiras extra da Carris a partir do Centro Comercial da Bela Vista, rumo ao Oriente e ao Cais do Sodré, das 00.300 às 03.30, no primeiro dia, e da 01.00 às 04.00, nos seguintes. E a Transtejo Soflusa também liga Lisboa à margem sul do Tejo até mais tarde, durante o MEO Kalorama. Há barcos do Cais do Sodré para Cacilhas à 01.00, 01.40, 03.00 e 04.00; e do Terreiro do Paço para o Barreiro à 01.00, 02.00 e 03.00. Também há taxis e TVDE. Não se meta em aventuras e deixe o carro em casa.

Tem mais perguntas? No site do festival encontra mais respostas.

