As aberturas de hotéis mais aguardadas do mundo para 2026 (e Portugal não falha)

De resorts alpinos de cinco estrelas a eco-lodges perfeitos para safaris, estes são os hotéis que o World’s 50 Best recomenda visitar este ano.

Liv Kelly
Escrito por
Liv Kelly
Travel Writer
The Park Gstaad, A Four Seasons Hotel
Grandes resorts à beira-mar ou hotéis boutique em centros urbanos históricos, contemporâneos e inovadores, ou encantadores e rústicos: os hotéis existem em todas as formas e tamanhos, e aquilo que define um bom hotel não depende apenas da qualidade do serviço ou da localização, mas também do gosto pessoal de cada um.

Ainda assim, um pouco de orientação especializada nunca fez mal a ninguém, e não foi há muito tempo que a World’s 50 Best anunciou a sua lista dos melhores hotéis do mundo para 2025.

Agora, para complementar esse ranking, a plataforma revelou também uma lista das mais luxuosas, apetecíveis e idílicas aberturas que podemos esperar para 2026 – e há verdadeiros pesos pesados entre as novidades.

A primeira é o Amanvari, um conjunto de villas modernas e elegantes ao longo da costa do Mar de Cortés, na Baixa Califórnia, no México. Aquilo a que a marca chama “design orgânico contemporâneo” traduz-se em tons terra, muita madeira e paredes envidraçadas do chão ao tecto, que deixam a natureza envolvente entrar nos interiores.

Kulu Ora Lodge by Wildplaces Africa
Kulu Ora Lodge by Wildplaces Africa
Outra abertura que deve estar no radar de quem gosta de natureza é o Kulu Ora Lodge, da Wildplaces Africa, situado no Parque Nacional de Murchison Falls, no Uganda. Está previsto abrir no início do ano e terá 11 suites em tendas individuais, todas com banheiras de cobre e piscinas privadas. Impressionantemente, tudo funciona com energia solar, e parte do valor de cada estadia reverte para projectos de conservação na região.

The Park Gstaad, A Four Seasons Hotel
Na Europa, a Four Seasons vai assumir a gestão do The Park Gstaad, sem dúvida um dos destinos alpinos mais importantes da região, e, segundo a World’s 50 Best, será o primeiro hotel de cinco estrelas da estância. Esperam-se ambientes clássicos de lodge de montanha, com spa reluzente e piscinas. E Portugal? Também está na lista com o Na Praia, na Comporta, que tem reservas abertas para Junho.

As aberturas de hotéis mais aguardadas de 2026, segundo o World’s 50 Best Hotels

  • Cambridge House, Auberge Resorts Collection, Londres, Reino Unido  
  • Six Senses, Milão, Itália  
  • The Park Gstaad, A Four Seasons Hotel, Suíça  
  • Na Praia, Comporta, Portugal  
  • Anantara Kafue River Tented Camp, Parque Nacional de Kafue, Zâmbia  
  • Kulu Ora Lodge by WildPlaces Africa, Parque Nacional de Murchison Falls, Uganda
  • Fregate Island Private Resort, Seicheles  
  • The Langham, Customs House, Banguecoque, Tailândia  
  • Capella Kyoto, Japão  
  • Amanvari, East Cape, Baixa Califórnia, México  
  • Rosewood Shenzhen, China  
  • Bulgari Resort Ranfushi, Atol de Raa, Maldivas

