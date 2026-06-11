Música ao vivo, vinho e muitas (muitas!) sardinhas assadas. O melhor de Portugal no outro lado do oceano.

Perguntem a qualquer alfacinha: uma das melhores alturas para visitar Portugal é durante os Santos Populares, em Junho. Homenageando os padroeiros católicos, as cidades saem às ruas, enchendo-as com grinaldas de papel e lanternas coloridas e celebrando a tradição com música popular, dança e toneladas e toneladas de comida e bebida.

Para os norte-americanos que não têm planos de viajar para Portugal, o bailarico está a caminho de Brooklyn, em Nova Iorque.

No Time Out Market New York, em Dumbo, a Casa de Portugal organiza uma invasão cultural imersiva para celebrar o Campeonato do Mundo de Futebol da FIFA de 2026. Além de transmitir em directo os jogos de futebol, leva a energia portuguesa aos Estados Unidos com mostras de música, comida, vinho e activações culturais, incluindo a celebração dos Santos Populares. Ao longo do mês, a esplanada exterior do mercado, no quinto piso, transforma-se num arraial português com uma selecção de petiscos – incluindo sardinhas assadas, o prato oficial da festa –, cocktails de Verão, vinho e uma decoração colorida inspirada em Lisboa e no Porto.

Terá três oportunidades para participar nas celebrações, cada uma correspondendo a um santo: o Santo António, a 13 de Junho, o São João, a 24 de Junho, e até São Pedro, dia 29.

Na primeira data, o talentoso chef por trás do restaurante reconhecido pela Michelin, Quinta do Tedo Família, Óscar Geadas, sobe à esplanada para uma demonstração de cozinha ao vivo. A 24 de Junho, o mercado irá receber Luís Montenegro, Primeiro-Ministro de Portugal, e a 29, os visitantes podem contar com actuações de música ao vivo por Alvim e Bluay para encerrar o festival.

Os pop-ups dos Santos Populares decorrem entre as 18.00 e as 21.00 e a entrada é totalmente gratuita – basta trazer energia e muito apetite.

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