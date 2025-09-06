As Jornadas Europeias do Património estão de volta com agenda gratuita

As Jornadas Europeias do Património estão de volta. O arranque está previsto para sexta-feira, 12 de Setembro, e a programação, que se prolonga até dia 21, inclui mais de 700 iniciativas em museus, palácios e monumentos de todo o país. O tema deste ano é “Património Arquitectónico: Janelas para o Passado e Portas para o Futuro”, o que honra também o 50.º aniversário do Ano Europeu do Património, celebrado em 1975 pelo Conselho da Europa, que quis reconhecer o património como “um elemento fundamental para melhorar a qualidade de vida e fazer avançar os esforços de preservação em todo o continente”, como explica a organização em comunicado.

Em Portugal, a iniciativa é coordenada pela Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC), que promove o acesso ao património e à participação activa na descoberta de uma herança cultural comum. Este ano, o tema escolhido procura, por um lado, destacar o vasto espectro da arquitectura europeia, desde os grandes monumentos urbanos e marcos históricos até às estruturas vernaculares rurais; e, por outro, sublinhar a importância de preservar e valorizar o património arquitectónico em todas as suas formas.

Os bilhetes para a cobiçada visita às Galerias Romanas esgotaram rapidamente, mas ainda há muitos programas por onde escolher. Por exemplo, o Amoreiras 360º Panoramic View e o Museu da Água voltam a associar-se para oferecer visitas conjuntas nos dias 12 e 13 de Setembro, sexta-feira e sábado, das 16.00 às 18.00. A iniciativa propõe um percurso guiado com início no Monumento Nacional Aqueduto das Águas Livres, prossegue pelo Amoreiras 360º Panoramic View, localizado a 174 metros acima do nível do mar, e termina no terraço do Reservatório da Mãe d’Água. A participação é gratuita, mas requer inscrição prévia por telefone (218 100 215).

Destacam-se também as visitas gratuitas ao Mosteiro dos Jerónimos nos dias 12, 13 e 14 de Setembro, às 10.30 e às 14.30 (inscrição prévia por email: se.mjeronimos@museusemonumentos.pt); ao Jardim Botânico da Ajuda no dia 19, das 11.00 às 12.00 (inscrição prévia por email: geral@museus.ulisboa.pt); e ao Observatório Astronómico de Lisboa no dia 21, das 15.00 às 16.00 (inscrição prévia por email: geral@museus.ulisboa.pt); assim como o Open House Arqueologia, promovido pelos Museus de Lisboa, nos dias 13 e 14 de Setembro, numa oportunidade única para descobrir 53 espaços com vestígios arqueológicos, desde Belém ao Beato, com alguns dos locais a raramente poderem ser visitados pelo público.

Para não perder pitada, o melhor é consultar a agenda completa das Jornadas, que se encontra em constante actualização até ao arranque e permite pesquisar por eventos com recurso a diferentes filtros, desde o local onde se realizam ao tipo de actividade. A oferta inclui exposições, espectáculos, oficinas, palestras, lançamentos de publicações e visitas guiadas para pessoas de todas as idades.

