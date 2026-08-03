As melhores cidades do mundo para comida de rua em 2026, segundo a Time Out

À procura de street food de excelência? Perguntámos a 24 mil habitantes locais sobre a qualidade da comida de rua nas suas cidades – eis o que tiveram a dizer.

Em Junho, lançámos o ranking anual da Time Out das melhores cidades do mundo para comer, coroando Lima como a campeã de 2026. A lista baseia-se num enorme inquérito a 24 mil pessoas em todo o mundo, no qual pedimos aos habitantes locais que avaliassem a acessibilidade e a qualidade do panorama gastronómico das suas cidades, bem como aspectos específicos como cafés, espaços de brunch e alta gastronomia.

Mas sejamos realistas: quando fecha os olhos e sonha em comer no estrangeiro, não está a pensar em toalhas de mesa brancas ou salas de jantar pretensiosas. Está a pensar no chiar de um wok, no fumo nos olhos e naquela primeira trinca confusa de algo embrulhado em papel.

Então, qual é o melhor local do mundo para comida de rua, de acordo com os habitantes locais? Estas são as cidades onde comer no passeio reina de forma suprema.

Cidade de Ho Chi Minh é a melhor cidade do mundo para street food

A liderar o nosso ranking com uma enorme taxa de aprovação de 63% está a Cidade de Ho Chi Minh, no Vietname. Não é um feito pequeno para uma megacidade que ostenta seis restaurantes com estrelas Michelin, incluindo o Ănăn Saigon, que eleva os petiscos de rua a belas-artes. No entanto, nada bate o original, por isso salte essas reservas e passeie pelas ruelas cheias de scooters em redor do Mercado de Bến Thành, pegue num minúsculo banco de plástico na esquina mais próxima e equilibre uma tigela fumegante de pho perfumado nos joelhos, ou devore um banh mi maravilhosamente estaladiço em andamento.

Logo atrás está Kuala Lumpur, com uma taxa de aprovação de 62%. Aqui, as bancas de comida nocturnas de Jalan Alor transformam toda uma rua da cidade numa barulhenta cantina ao ar livre. Siga o aroma da gordura a chiar para encontrar satay fumado no carvão, peixe inteiro grelhado e muito char kway teow, um prato de massa de arroz salteada, repleto de camarões e rebentos de soja. É cozinhado em lume fortíssimo para proporcionar o que é conhecido como wok hei – um sabor chamuscado conhecido como o “fôlego do wok”. Agarre numa cadeira de plástico debaixo da cobertura de lanternas vermelhas e aproveite.

Kuba Puchajda/Shutterstock Uma agitada cena nocturna num mercado de rua na Cidade de Ho Chi Minh

Jacarta e Taipé empatam em terceiro lugar com uma taxa de aprovação de 59% cada. Em Jacarta, a magia culinária acontece nos warungs à beira da estrada (bancas de comida informais), onde os habitantes locais se deliciam com pratos em forma de montanha de nasi goreng picante e gado-gado ensopado em amendoim. Entretanto, os lendários mercados nocturnos de néon de Taipé, com o de Shilin à cabeça, são um rito de passagem absoluto. Prepare-se para batalhar contra as multidões por omeletes de ostra doces e estaladiças e, talvez, traga uma menta caso experimente o tofu fedorento (eu desafio-o).

A fechar o top cinco está a Cidade do México com 58%, empatada com Manila. Não há surpresas aí, dado que um bom taco al pastor, cortado directamente do trompo por um vendedor ambulante, é uma das grandes exportações culinárias do país. Hanói (57%), Joanesburgo (56%) e Banguecoque (56%) também conseguiram a sua vaga na primeira parte da lista. Veja o ranking completo abaixo.

As melhores cidades para comida de rua em 2026

Cidade de Ho Chi Minh, Vietname – 63% Kuala Lumpur, Malásia – 62% Jacarta, Indonésia – 59% Taipé, Taiwan – 59% Cidade do México, México – 58% Manila, Filipinas – 58% Hanói, Vietname – 57% Joanesburgo, África do Sul – 56% Banguecoque, Tailândia – 56% Bombaim, Índia – 55% Marraquexe, Marrocos – 55% Los Angeles, Estados Unidos – 54% Pequim, China – 54% Singapura, Singapura – 54% Jaipur, Índia – 53% Guadalajara, México – 52% Nairobi, Quénia – 52% Bucareste, Roménia – 52% Nova Deli, Índia – 52% Acra, Gana – 51%

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