Até Setembro, o topo do Capitólio transforma-se em sala de cinema ao ar livre

O calor traz de volta as sessões do Cinecapitólio Rooftop: sob as estrelas e vista sobre a cidade. Há clássicos, blockbusters e ciclos dedicados a grandes realizadores.

Com o calor a chegar, o Cinecapitólio Rooftop vai instalar-se no terraço do Capitólio entre os dias 27 de Maio e 26 de Setembro. Esta segunda edição do ciclo volta a transformar o topo do emblemático edifício do Parque Mayer numa sala de projecção com vista sobre Lisboa, prometendo preencher as noites quentes da cidade de quarta-feira a domingo.

Com o arranque das sessões agendado para as 21.30 entre Maio e Agosto, e para as 21.00 no mês de Setembro, as portas abrem sempre pelas 20.30 para que o público possa aproveitar o serviço de bar e pipocas. A experiência no local inclui o conforto de espreguiçadeiras e a utilização de headphones individuais com som de alta qualidade.

A programação, que conta mais uma vez com a curadoria do jornalista e crítico de cinema Rui Pedro Tendinha e com o suporte técnico assegurado pela Cinebox, aposta este ano num formato focado em ciclos temáticos e na celebração de grandes realizadores, procurando cruzar propostas contemporâneas e clássicos que marcaram diferentes gerações de espectadores.

Entre os principais destaques do cartaz contam-se as retrospectivas dedicadas a cineastas de referência, como o Ciclo Christopher Nolan, que exibe fitas como A Origem, Interstellar, Batman – O Início e Oppenheimer, e o Ciclo Tim Burton, preenchido com títulos como O Estranho Mundo de Jack, Eduardo Mãos de Tesoura, Sweeney Todd, Alice no País das Maravilhas e A Noiva Cadáver. O universo cinematográfico de David Lynch será recordado através de Uma História Simples, Duna, Veludo Azul e Um Coração Selvagem, ao passo que a obra de Martin Scorsese ocupa o mês de Setembro com as exibições de Tudo Bons Rapazes, Os Infiltrados, O Lobo de Wall Street e Taxi Driver.

O programa reserva ainda espaço para o Ciclo Comédia Anos 90, que recupera sucessos de bilheteira como A Máscara, O Grande Lebowski, Doidos à Solta e Doidos por Mary, bem como para o Ciclo Clássicos do Brasil, cuja selecção integra Estômago, Central do Brasil, Tropa de Elite e o recente Ainda Estou Aqui.

Uma das novidades desta temporada é a integração do ciclo Rostos do Variedades, concebido no âmbito das comemorações do centenário do Teatro Variedades. Organizada em parceria com a Cinemateca Portuguesa e o Cinema São Jorge, esta vertente do programa homenageia intérpretes fundamentais do cinema português e do teatro de revista, como Beatriz Costa, Milú, Laura Alves, António Silva, Maria Matos ou Ribeirinho, exibindo em Julho cópias restauradas e digitalizadas de filmes históricos como O Parque das Ilusões, O Costa do Castelo, O Grande Elias e Aldeia da Roupa Branca.

Para lá das mostras temáticas, o alinhamento geral do evento distribui ao longo dos quatro meses uma série de sessões individuais de obras populares de vários géneros e épocas. Os bilhetes para as sessões têm o custo fixo de 14 euros, estando contemplados diversos descontos para o público.

Agenda do Cinecapitólio Rooftop: a lista completa dos filmes

Maio

27 Mai – Beleza Americana

28 Mai – Grand Budapest Hotel

29 Mai – Snatch – Porcos e Diamantes

30 Mai – Footloose – A Música Está do Teu Lado

Junho

3 Jun – A Máscara

4 Jun – A Origem

5 Jun – O Amor é um Lugar Estranho

6 Jun – Ou Tudo ou Nada

10 Jun – O Grande Lebowski

11 Jun – Interstellar

13 Jun – Romeu e Julieta

17 Jun – Doidos à Solta

18 Jun – Batman – O Início

19 Jun – 2001: Odisseia no Espaço

20 Jun – Quatro Casamentos e Um Funeral

24 Jun – Doidos por Mary

25 Jun – Oppenheimer

26 Jun – Moulin Rouge!

27 Jun – Notting Hill

Julho

1 Jul – Arma Mortífera

2 Jul – O Estranho Mundo de Jack

3 Jul – Blade Runner – Perigo Iminente

4 Jul – Mamma Mia!

8 Jul – O Parque das Ilusões

9 Jul – Eduardo Mãos de Tesoura

10 Jul – Grease – Brilhantina

11 Jul – A Criada

15 Jul – O Costa do Castelo

16 Jul – Sweeney Todd: O Terrível Barbeiro da Rua Fleet

17 Jul – O Diabo Veste Prada

18 Jul – E.T. – O Extraterrestre

22 Jul – O Grande Elias

23 Jul – Alice no País das Maravilhas

24 Jul – Um Sonho de Mulher

25 Jul – Dança Comigo

29 Jul – Aldeia da Roupa Branca

30 Jul – A Noiva Cadáver

31 Jul – Um Amor Inevitável

Agosto

1 Ago – Michael

5 Ago – Estômago

6 Ago – Uma História Simples

7 Ago – Antes do Amanhecer

8 Ago – Quem Tramou Roger Rabbit?

12 Ago – Central do Brasil

13 Ago – Duna (1984)

14 Ago – Jumanji (1995)

15 Ago – Tubarão

19 Ago – Tropa de Elite

20 Ago – Veludo Azul

21 Ago – Regresso ao Futuro

22 Ago – Febre de Sábado à Noite

26 Ago – Ainda Estou Aqui

27 Ago – Um Coração Selvagem

28 Ago – O Diabo Veste Prada 2

29 Ago – Os Goonies

Setembro

2 Set – Tudo Bons Rapazes

3 Set – Seven – 7 Pecados Mortais

4 Set – Jerry Maguire

5 Set – Pulp Fiction

9 Set – Os Infiltrados

10 Set – Sacanas sem Lei

11 Set – O Pequeno Monstro

12 Set – Thelma & Louise

16 Set – O Lobo de Wall Street

17 Set – Festival Rocky de Terror

18 Set – A Outra Face

19 Set – Os Tenenbaums – Uma Comédia Genial

23 Set – Taxi Driver

24 Set – Annie Hall

25 Set – O Clube dos Poetas Mortos

26 Set – De Olhos Bem Fechados

Parque Mayer (Avenida). 27 Mai-26 Set. 20.30. 14€

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