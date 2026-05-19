Até Setembro, o topo do Capitólio transforma-se em sala de cinema ao ar livre

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O calor traz de volta as sessões do Cinecapitólio Rooftop: sob as estrelas e vista sobre a cidade. Há clássicos, blockbusters e ciclos dedicados a grandes realizadores.
Com o calor a chegar, o Cinecapitólio Rooftop vai instalar-se no terraço do Capitólio entre os dias 27 de Maio e 26 de Setembro. Esta segunda edição do ciclo volta a transformar o topo do emblemático edifício do Parque Mayer numa sala de projecção com vista sobre Lisboa, prometendo preencher as noites quentes da cidade de quarta-feira a domingo.
Com o arranque das sessões agendado para as 21.30 entre Maio e Agosto, e para as 21.00 no mês de Setembro, as portas abrem sempre pelas 20.30 para que o público possa aproveitar o serviço de bar e pipocas. A experiência no local inclui o conforto de espreguiçadeiras e a utilização de headphones individuais com som de alta qualidade.
A programação, que conta mais uma vez com a curadoria do jornalista e crítico de cinema Rui Pedro Tendinha e com o suporte técnico assegurado pela Cinebox, aposta este ano num formato focado em ciclos temáticos e na celebração de grandes realizadores, procurando cruzar propostas contemporâneas e clássicos que marcaram diferentes gerações de espectadores.
Entre os principais destaques do cartaz contam-se as retrospectivas dedicadas a cineastas de referência, como o Ciclo Christopher Nolan, que exibe fitas como A Origem, Interstellar, Batman – O Início e Oppenheimer, e o Ciclo Tim Burton, preenchido com títulos como O Estranho Mundo de Jack, Eduardo Mãos de Tesoura, Sweeney Todd, Alice no País das Maravilhas e A Noiva Cadáver. O universo cinematográfico de David Lynch será recordado através de Uma História Simples, Duna, Veludo Azul e Um Coração Selvagem, ao passo que a obra de Martin Scorsese ocupa o mês de Setembro com as exibições de Tudo Bons Rapazes, Os Infiltrados, O Lobo de Wall Street e Taxi Driver.
O programa reserva ainda espaço para o Ciclo Comédia Anos 90, que recupera sucessos de bilheteira como A Máscara, O Grande Lebowski, Doidos à Solta e Doidos por Mary, bem como para o Ciclo Clássicos do Brasil, cuja selecção integra Estômago, Central do Brasil, Tropa de Elite e o recente Ainda Estou Aqui.
Uma das novidades desta temporada é a integração do ciclo Rostos do Variedades, concebido no âmbito das comemorações do centenário do Teatro Variedades. Organizada em parceria com a Cinemateca Portuguesa e o Cinema São Jorge, esta vertente do programa homenageia intérpretes fundamentais do cinema português e do teatro de revista, como Beatriz Costa, Milú, Laura Alves, António Silva, Maria Matos ou Ribeirinho, exibindo em Julho cópias restauradas e digitalizadas de filmes históricos como O Parque das Ilusões, O Costa do Castelo, O Grande Elias e Aldeia da Roupa Branca.
Para lá das mostras temáticas, o alinhamento geral do evento distribui ao longo dos quatro meses uma série de sessões individuais de obras populares de vários géneros e épocas. Os bilhetes para as sessões têm o custo fixo de 14 euros, estando contemplados diversos descontos para o público.
Maio
27 Mai – Beleza Americana
28 Mai – Grand Budapest Hotel
29 Mai – Snatch – Porcos e Diamantes
30 Mai – Footloose – A Música Está do Teu Lado
Junho
3 Jun – A Máscara
4 Jun – A Origem
5 Jun – O Amor é um Lugar Estranho
6 Jun – Ou Tudo ou Nada
10 Jun – O Grande Lebowski
11 Jun – Interstellar
13 Jun – Romeu e Julieta
17 Jun – Doidos à Solta
18 Jun – Batman – O Início
19 Jun – 2001: Odisseia no Espaço
20 Jun – Quatro Casamentos e Um Funeral
24 Jun – Doidos por Mary
25 Jun – Oppenheimer
26 Jun – Moulin Rouge!
27 Jun – Notting Hill
Julho
1 Jul – Arma Mortífera
2 Jul – O Estranho Mundo de Jack
3 Jul – Blade Runner – Perigo Iminente
4 Jul – Mamma Mia!
8 Jul – O Parque das Ilusões
9 Jul – Eduardo Mãos de Tesoura
10 Jul – Grease – Brilhantina
11 Jul – A Criada
15 Jul – O Costa do Castelo
16 Jul – Sweeney Todd: O Terrível Barbeiro da Rua Fleet
17 Jul – O Diabo Veste Prada
18 Jul – E.T. – O Extraterrestre
22 Jul – O Grande Elias
23 Jul – Alice no País das Maravilhas
24 Jul – Um Sonho de Mulher
25 Jul – Dança Comigo
29 Jul – Aldeia da Roupa Branca
30 Jul – A Noiva Cadáver
31 Jul – Um Amor Inevitável
Agosto
1 Ago – Michael
5 Ago – Estômago
6 Ago – Uma História Simples
7 Ago – Antes do Amanhecer
8 Ago – Quem Tramou Roger Rabbit?
12 Ago – Central do Brasil
13 Ago – Duna (1984)
14 Ago – Jumanji (1995)
15 Ago – Tubarão
19 Ago – Tropa de Elite
20 Ago – Veludo Azul
21 Ago – Regresso ao Futuro
22 Ago – Febre de Sábado à Noite
26 Ago – Ainda Estou Aqui
27 Ago – Um Coração Selvagem
28 Ago – O Diabo Veste Prada 2
29 Ago – Os Goonies
Setembro
2 Set – Tudo Bons Rapazes
3 Set – Seven – 7 Pecados Mortais
4 Set – Jerry Maguire
5 Set – Pulp Fiction
9 Set – Os Infiltrados
10 Set – Sacanas sem Lei
11 Set – O Pequeno Monstro
12 Set – Thelma & Louise
16 Set – O Lobo de Wall Street
17 Set – Festival Rocky de Terror
18 Set – A Outra Face
19 Set – Os Tenenbaums – Uma Comédia Genial
23 Set – Taxi Driver
24 Set – Annie Hall
25 Set – O Clube dos Poetas Mortos
26 Set – De Olhos Bem Fechados
Parque Mayer (Avenida). 27 Mai-26 Set. 20.30. 14€
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