Atire uma moeda a Santo António para tentar a sorte no amor

Lançar uma moeda à estátua de Santo António, junto à igreja homónima, é daquelas tradições a seguir caso queira encontrar ou manter o seu amor – desde que a dita cuja caia no livro aberto do Santo.

O núcleo do Museu de Lisboa dedicado ao santo casamenteiro convida os enamorados a tentarem a sua sorte entre terça e domingo, 11 a 16, uma desculpa válida para se aventurarem nas visitas, conversas e concerto programados para esses dias.

A moedinha pode ser lançada durante os seis dias de festa entre as 10.00 e as 18.00 – e fique a saber que o número de tentativas corresponde ao número de anos que faltam para se concretizar o desejo. No dia 13, há fados para Santo António em que Jaime Dias empresta a voz – o concerto custa 7,50€ e tem reserva limitada a dois bilhetes por pessoa (bilheteirasantoantonio@museudelisboa.pt ou 21 886 0447).

No dia seguinte, acompanhe a visita “Tradições do Santo António para os namorados”, às 17.00, que conta a história deste santo e o porquê de ser chamado santo casamenteiro. No dia 15, às 15.30, leve calçado confortável para participar no peddy- -paper que desafia os casais a encontrarem o melhor sítio em Alfama para uma foto romântica – é o selfie-paper de Santo António e tudo o que tem de fazer para participar é inscrever-se, sem pagar nada.

Largo de Santo António da Sé, 22. 11 - 16 Fevereiro.

