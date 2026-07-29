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Avenida da Liberdade: depois do Lago Tejo, é a vez de o Douro mostrar nova cara

Depois de reparados o lago, a calçada, os lancis e os bancos de jardim, requalificação incide nos canteiros.

Rute Barbedo
Escrito por
Rute Barbedo
Jornalista
Plantação junto ao Lago Douro
DR via CML | Plantação junto ao Lago Douro
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O Lago Douro, na Avenida da Liberdade, entrou na segunda fase de requalificação. Depois de, em Maio, terem sido reparados o lago propriamente dito, o sistema de rega, a calçada envolvente, os lancis e os bancos de jardim, agora estão a ser plantados 8255 exemplares de arbustos e herbáceas nos canteiros.

Nas redes sociais, a Câmara de Lisboa informa que está também a plantar 960 exemplares de tagetes (herbáceas da família do girassol) junto ao Monumento aos Combatentes da Grande Guerra, também na Avenida.

Lago Douro
DR via CMLLago Douro

A operação faz parte de um projecto de reabilitação da zona, que inclui acções como a melhoria do mobiliário urbano ou da iluminação. A intervenção acontece na sequência da requalificação do vizinho Lago Tejo, em Março.

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