Avenida da Liberdade vai estar em obras entre Agosto e Outubro

Entre os finais de Agosto e de Outubro, as faixas de rodagem centrais da Avenida da Liberdade estarão em obras, uma empreitada “essencial para repor o bom estado de conservação dos seus pavimentos viários, acompanhada pela repintura das passadeiras e restante sinalização horizontal”, descreveu a Câmara Municipal de Lisboa (CML) ao jornal Público. A intervenção deverá decorrer de forma faseada, sobretudo durante o período nocturno, com o objectivo de minimizar os transtornos à circulação, cujo esquema não deverá sofrer alterações.

A obra acontece dois anos depois da reparação do piso nas laterais da Avenida e enquadra-se numa visão maior de reabilitação da zona, que inclui outras acções já em curso, como a melhoria do mobiliário urbano e da iluminação, a pintura de candeeiros e a reabilitação dos canteiros, enumera a autarquia. Nos últimos meses, foram registadas, também, intervenções nos espaços verdes, nos lagos e nos passeios, ao mesmo tempo que se reforçou a limpeza, depois de repetidas críticas ao estado de abandono da Avenida da Liberdade. Neste momento, estão a ser concluídos os trabalhos no Lago Douro.

Precisamente após a muito esperada reabilitação do Lago Tejo, a vereadora dos espaços verdes, Joana Baptista, referiu em Maio que a limpeza daquela via central da cidade seria reforçada, sob a presença quase permanente de uma equipa de cantoneiros. Toda a operação integra aquilo que a vereadora classificou como a "grande intervenção" pela recuperação da Avenida da Liberdade.

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