Benfica homenageia António Lobo Antunes com mural de Edis One

Pintura junto à esquadra da PSP inclui a figura de uma criança vestida de astronauta, como "metáfora da imaginação, da descoberta e da construção do pensamento".

O novo mural de Benfica é "uma sentida homenagem" da Junta de Freguesia ao escritor António Lobo Antunes, que aqui nasceu e cresceu. Da autoria de Edis One, a pintura fica numa empena de 21 metros de altura, no novo edifício de habitação da junta, perto da esquadra da PSP (Rua André de Resende).

Além de retratar o autor de Memória de Elefante e Os Cus de Judas, o mural contempla uma criança vestida de astronauta, sentada num baloiço, enquanto lê. É "uma metáfora da imaginação, da descoberta e da construção do pensamento", explica a Junta de Freguesia.

"Depois da entrega, a título póstumo, da Chave de Honra da Freguesia à família do escritor, a Junta de Freguesia de Benfica dá agora mais um passo para perpetuar a sua memória no espaço público da freguesia, para que todos o possam recordar, homenagear e sentir como parte viva da história e identidade de Benfica", escreve o organismo nas redes sociais.

António Lobo Antunes morreu a 5 de Março de 2026.

🗞️ Mais notícias: fique a par das novidades com a Time Out

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn