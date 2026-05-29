Benfica homenageia António Lobo Antunes com mural de Edis One

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Pintura junto à esquadra da PSP inclui a figura de uma criança vestida de astronauta, como "metáfora da imaginação, da descoberta e da construção do pensamento".
O novo mural de Benfica é "uma sentida homenagem" da Junta de Freguesia ao escritor António Lobo Antunes, que aqui nasceu e cresceu. Da autoria de Edis One, a pintura fica numa empena de 21 metros de altura, no novo edifício de habitação da junta, perto da esquadra da PSP (Rua André de Resende).
Além de retratar o autor de Memória de Elefante e Os Cus de Judas, o mural contempla uma criança vestida de astronauta, sentada num baloiço, enquanto lê. É "uma metáfora da imaginação, da descoberta e da construção do pensamento", explica a Junta de Freguesia.
"Depois da entrega, a título póstumo, da Chave de Honra da Freguesia à família do escritor, a Junta de Freguesia de Benfica dá agora mais um passo para perpetuar a sua memória no espaço público da freguesia, para que todos o possam recordar, homenagear e sentir como parte viva da história e identidade de Benfica", escreve o organismo nas redes sociais.
António Lobo Antunes morreu a 5 de Março de 2026.
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