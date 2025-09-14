Biblioteca Nacional em festa: a agenda é grátis e para toda a família

A Festa dos Pequenos Leitores acontece a 20 de Setembro. Além da habitual feira, há exposições, concertos e até oficinas para pôr mãos à obra.

A Biblioteca Nacional de Portugal abre portas para a quarta edição da Festa dos Pequenos Leitores no terceiro sábado de Setembro, dia 20. Além da habitual Feira do Livro, a programação – totalmente gratuita – inclui muitas outras coisas para fazer, sobretudo para os mais novos, até aos 12 anos. As celebrações começam às 10.30 e só terminam pelas 18.00.

“Valorizar a diversidade dos livros e dos leitores é mostrar que os livros têm muitos formatos, podem ser desenhados, ou não, escritos em caracteres musicais ou em braille e saber que existem leitores especiais que não precisam de óculos para ler, pois para eles é suficiente a ponta dos dedos”, antecipa Cristina Gouveia, do Serviço de Actividades Culturais e Relações Públicas da BNP.

O concerto de abertura, com a orquestra de percussão Bardoada – Grupo do Sarrafo, acontece às 10.30, nos jardins. Depois, estão previstas desde visitas guiadas – incluindo ao “Hospital dos Livros”, para ficar a saber mais sobre restauro e conservação –, até oficinas para pôr mãos às obras, como a de Raquel Costa, autora de 25 Mulheres. Acontece às 14.30 e é para crianças dos 9 aos 12 anos.

Para os mais pequeninos, há sessões de histórias, às 11.00, às 15.00 e às 16.00. Já a partir dos seis anos, destaca-se a micro-oficina “Corta & Conta”, que convida as crianças a criar o seu próprio livro de histórias, a partir das 17.00, mesmo antes do encerramento da festa com um concerto interactivo do Trio de Madeiras MPMP.

Quanto à exposição que dá o mote à festa deste ano, e que foi comissariada por Sara Figueiredo Costa, Cristina avança que o tema é “A Viagem”. “Porque viajar é algo que miúdos e graúdos gostam e pode ser tudo o que se quiser que seja. A viagem tanto pode ser um grande abraço, onde tudo cabe, como pode acontecer num universo imaginário, num planeta que ambicionamos visitar ou num mundo onde gostaríamos que todos pudessem viver. Pode ser feita cruzando mares e rios, seguindo por estradas, circulando em carris, planando no ar ou, muitas vezes, lendo um livro. A viagem pode ser tudo o que se entender dever ser, que o digam todos aqueles que já escreveram, desenharam e leram sobre o assunto.”

E, por falar em viajar através dos livros, se for mesmo só para abastecer as estantes dos miúdos, fique a saber que entre os editores presentes encontrará, por exemplo, a Baobá Livraria, a Casa Nic e Inês, os Livros Horizonte, a Penguin e a Pato Lógico, bem como autores independentes como Marco Taylor e Pri Ballarin.

A entrada é livre, mas algumas actividades, como as visitas e oficinas, estão sujeitas a inscrição presencial, no próprio dia, e limitadas aos lugares disponíveis. Pelo meio, haverá pausa para almoço: a equipa da BPN sugere um piquenique no jardim. Basta levar merenda. E, se não quiser mesmo perder pitada, a agenda completa pode ser consultada no site da Biblioteca.

Biblioteca Nacional de Portugal. 20 de Setembro, Sáb 10.00-18.00. Entrada livre

