Bibliotecas de Lisboa com horário alargado a partir de 15 de Setembro

A medida, que abrange nove bibliotecas sob gestão da Câmara Municipal de Lisboa, representa um acréscimo de cerca de 40 dias de abertura.

Há duas décadas que os horários das bibliotecas não eram uniformes, variando de semana para semana. A partir de 15 de Setembro, além de normalizados, são também alargados, “para melhor servir as comunidades para e com as quais trabalham”, avança em comunicado a Câmara Municipal de Lisboa.

As Bibliotecas Âncora – Alcântara, Marvila e Palácio Galveias – passam a estar abertas de segunda-feira a sábado, das 10.00 às 20.00. Em adição, a Sala Saramago da Biblioteca Palácio Galveias estará aberta entre as 20.00 e as 24.00.

Já as Bibliotecas de Bairro – Belém, Camões, Coruchéus, Orlando Ribeiro, Penha de França e a Hemeroteca Municipal – passam a estar abertas de segunda a sexta e no primeiro e terceiro sábado de cada mês, das 10.00 às 18.00.

A medida, que procura consumar mais um objectivo estratégico da acção municipal, arranca com o início do horário de Inverno e representa um acréscimo de cerca de 40 dias de abertura.

A recém-inaugurada Biblioteca António Mega Ferreira – que acolhe o espólio bibliográfico e documental do escritor e comissário da Expo 98, que morreu em 2022 – mantém-se aberta 24 horas por dia todos os dias por semana.

