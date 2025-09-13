Bibliotecas de Lisboa com horário alargado a partir de 15 de Setembro

[title]
Há duas décadas que os horários das bibliotecas não eram uniformes, variando de semana para semana. A partir de 15 de Setembro, além de normalizados, são também alargados, “para melhor servir as comunidades para e com as quais trabalham”, avança em comunicado a Câmara Municipal de Lisboa.
As Bibliotecas Âncora – Alcântara, Marvila e Palácio Galveias – passam a estar abertas de segunda-feira a sábado, das 10.00 às 20.00. Em adição, a Sala Saramago da Biblioteca Palácio Galveias estará aberta entre as 20.00 e as 24.00.
Já as Bibliotecas de Bairro – Belém, Camões, Coruchéus, Orlando Ribeiro, Penha de França e a Hemeroteca Municipal – passam a estar abertas de segunda a sexta e no primeiro e terceiro sábado de cada mês, das 10.00 às 18.00.
A medida, que procura consumar mais um objectivo estratégico da acção municipal, arranca com o início do horário de Inverno e representa um acréscimo de cerca de 40 dias de abertura.
A recém-inaugurada Biblioteca António Mega Ferreira – que acolhe o espólio bibliográfico e documental do escritor e comissário da Expo 98, que morreu em 2022 – mantém-se aberta 24 horas por dia todos os dias por semana.
Mais notícias: fique a par das principais novidades com a Time Out
🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp