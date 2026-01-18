Bornéu, Chile, Escócia: os melhores destinos de vida selvagem para 2026, segundo o ‘Telegraph’

[category]
De safaris africanos a cruzeiros polares, estas são as formas mais espectaculares de ver a natureza este ano, sugere o jornal britânico.
Muitos de nós não passam assim tanto tempo em contacto com a natureza. Se passa o dia em frente a um ecrã, ou se a aventura mais selvagem dos últimos tempos foi levar o cão a passear, talvez esteja na altura de ir tocar em relva, literalmente. Felizmente, o Telegraph tem boas sugestões para quem quer voltar a ligar-se ao mundo natural este ano.
O jornal britânico reuniu uma lista das melhores férias de vida selvagem que é possível fazer em 2026, dividida em sete categorias. Abrangem diferentes biomas e regiões, desde desertos africanos até às paisagens geladas da Antárctida e do Árctico.
Cada viagem oferece algo distinto, seja o contacto próximo com espécies ameaçadas, safaris organizados ou caminhadas em plena floresta tropical, o que garante opções para vários perfis de viajantes.
Por exemplo, se a vida marinha é o que mais entusiasma, o Telegraph recomenda uma viagem a bordo do Silurian, um navio de investigação que parte da Escócia. A embarcação navega pelo Atlântico e é possível observar “golfinhos-roazes, botos, baleias-minke, golfinhos-de-bico-branco e tubarões-peregrinos”, enquanto especialistas a bordo explicam tudo o que surge pelo caminho.
Em alternativa, há um cruzeiro que desce até à ilha antárctica da Geórgia do Sul, habitada sobretudo por pinguins-rei. Com um custo a rondar os 22.500 euros por pessoa, não é uma viagem barata, mas é daquelas experiências únicas na vida e, para quem pode, justifica o investimento.
Se o frio não é apelativo, ou se os barcos não ajudam ao equilíbrio, talvez faça mais sentido um safari na Namíbia ou uma expedição de observação de flamingos num deserto chileno, descrito como “uma das paisagens mais secas do planeta”.
Mais interessado em plantas do que em animais? Sem problema. Uma aventura pelo interior intocado da Península de Osa, na Costa Rica, uma das regiões com maior biodiversidade do mundo, promete muito para descobrir. Aqui, o Telegraph está em total sintonia a Time Out. Em Setembro, elegemos a Península de Osa como o destino mais subvalorizado do mundo.
Isto é apenas uma parte das escolhas do Telegraph. É possível encontrar mais detalhes sobre cada proposta, bem como o resto da lista, no site do jornal.
Estas são as escolhas do Telegraph para as melhores experiências de vida selvagem do ano, organizadas por categoria:
Polar
Deserto
Arbustos e savanas
Marinho
Terras altas e montanhas
Ilhas
Florestas e bosques
