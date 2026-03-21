BrewClub ruma até Santo Amaro com café a agenda para todos

A segunda edição do BrewClub acontece a 28 de Março. A programação inclui música ao vivo, um mercado de café e agenda cultural e desportiva.

Depois da estreia no jardim do Campo Grande, o BrewClub está de volta para uma segunda edição, desta vez no Scape Workspaces, nas Docas de Santo Amaro. A programação – que decorre a 28 de Março, das 10.00 às 17.00 – inclui desde workshops criativos até actividades desportivas.

Além da Festa do Café, com entrada livre e live set do DJ Wooden, a agenda inclui um clube de corrida e outro de bicicleta, com participação gratuita, e muitas outras experiências, que funcionam com vagas limitadas e preços variados (15€-35€). Para não perder pitada, é só consultar a programação completa online.

“A ideia destes eventos é criar uma comunidade onde as pessoas são o centro de tudo. Onde podem dançar livremente à luz do dia, praticar desporto, realizar actividades ou workshops, e ao mesmo tempo participar no crescimento de um movimento que fará para integrante das suas vidas”, lê-se em comunicado.

Esta edição, conta ainda com o apoio da Nescafé e a curadoria volta a ser assinada pela mesma equipa por trás do Arraial Vila Berta, um dos mais concorridos das Festas de Lisboa.

Doca de Santo Amaro, Armazém 15 (Alcântara). 28 Mar, Sáb 10.00-17.00. Entrada grátis (algumas actividades são pagas e requerem inscrição prévia)

🗞️ Mais notícias: fique a par das novidades com a Time Out

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn