Festas às dez da manhã e agenda para todos. É o BrewClub

A estreia está marcada para sábado, 10 de Janeiro, com uma “festa do café” e várias actividades, desde um workshop de cerâmica a uma aula de yoga.

Como é que podemos desfrutar socialmente, mas sem o peso, e as consequências disruptivas da noite? Foi esta a pergunta que fez nascer o BrewClub, um clube social para quem gosta de aproveitar bem as manhãs. A ideia é da mesma equipa por trás do Arraial da Vila Berta, um dos mais concorridos das Festas de Lisboa, e a estreia está marcada já para sábado, 10 de Janeiro, com uma “festa do café”, na Giro Giro, no jardim do Campo Grande.

O projecto nasce da vontade de criar uma comunidade focada em experiências “intencionalmente positivas, saudáveis, de interacção social e cultural”, explica a organização em comunicado. Na mesma nota, prometem-se “actividades cuidadosamente planeadas”, numa agenda que inclui desde um clube de corrida até workshops de cerâmica.

No sábado, dia 10 de Janeiro, o clube estreia-se com uma Coffee Party, entre as 10.00 e as 15.00. Além de música ao vivo, que poderá ouvir sem ter de pagar, estão previstos três workshops criativos (cerâmica, café e fotografia) e quatro actividades de movimento (corrida, bicicleta, crossfit e yoga). Os preços variam entre os 10€ e os 40€ e os bilhetes podem ser comprados online.

Jardim Mário Soares, também conhecido como Jardim do Campo Grande. 10 Jan, Sáb 10.00-15.00. Música ao vivo: grátis. Actividades paralelas: 10€-40€

