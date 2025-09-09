O Giro'Giro levou pinsas, cocktails e rodas de samba para o jardim do Campo Grande

Se as paredes da Casa Raul Lino falassem, certamente, contariam muitas histórias. O antigo balneário, no jardim do Campo Grande, esteve abandonado durante quatro décadas até se ter tornado, há três anos, um gastrobar de conservas. As casas de banho e chuveiros deram lugar a uma sala acolhedora: com um chão composto por azulejos em azul e amarelo, a lembrar um piso de outros tempos; um balcão em mármore e, a condizer, várias mesas ao seu redor. Este mesmo chão por cá continua, tal como o balcão e as mesas – agora, dispostas de maneira diferente. Mas já não estamos num gastrobar de conservas – que entretanto fechou –, estamos antes no novo Giro’Giro. Ao ambiente descontraído e à música junta-se uma carta de inspiração italiana, com cocktails, saladas e pinsas.

As pinsas estilo romanas são, sem dúvida, o que mais se pede aqui. São sete no total e os sabores não têm nada que enganar – não falta a burrata, nem o presunto ou o manjericão. É de destacar a Giro’Giro (16€), que tem uma base de molho de tomate, como a maioria, e, por cima, burrata, presunto, tomate seco e rúcula; a diavola (14€), que leva mozzarella, pepperoni e manjericão; e a tunna (13€), com atum, cebola roxa, alcaparras e azeitonas (13€). Há também a bianca funghi (14€), com molho branco, mozzarella, cogumelos portobello e azeite trufado, e a pesto (12€), com o molho genovês, mozzarella e tomate seco.

Para comer antes das pinsas (ou como acompanhamento), o menu inclui quatro opções de salada. Da mais simples à mais elaborada, temos a rústica italiana (12€), com rúcula, burrata, presunto e pesto; a panzanella (9€), de tomate, pepino, cebola roxa curada, manjericão e croutons; a carpaccio clássico do campo (11€), que leva carpaccio de novilho, parmesão e folhas verdes e é regada com sumo de limão; e por fim, a mediterrânea de três tomates com molho tonnato (12€) tem tomate maduro, cereja e seco, funcho marinado e um molho feito com atum, maionese, anchovas, alcaparras e limão.

“Ao almoço, dá para comer uma coisa leve – uma salada, uma focaccia ou uma pinsa –, algo rápido. E à noite as pessoas podem estar descomprometidas, a jantar sem pressa, sem horas contadas e em que desfrutam de uma refeição simples, leve e que agrada a quase toda a gente”, diz, à Time Out, João Alves, proprietário dos restaurantes Água pela Barba e um dos sócios por detrás do Giro’Giro.

“A história já tem algum tempo”, começa por contar João, que se juntou a mais três amigos para abrir o negócio. “Já tinha planeado ter um espaço destes. Andei a namoriscar alguns sítios na cidade de Lisboa, que acabaram por nunca se concretizar… Surgiu a oportunidade, através de amigos, e decidimos criar uma sociedade para ficar com este espaço. Achámos que era o sítio ideal e que podíamos fazer um bom trabalho aqui.”

Lá dentro, o restaurante abre-se a quem queira comer abrigado, mas o que vende realmente este espaço é a vasta esplanada, que senta entre 70 e 80 pessoas. Envolta em verde, sob a sombra das árvores que se erguem ora de um lado, ora de outro, não é de estranhar que a zona exterior seja um verdadeiro chamariz (especialmente, ao final da tarde). Daí que, procurando dinamizar a esplanada, um dos pontos fortes do Giro’Giro seja a sua programação musical. De quinta-feira a domingo, há música ao vivo e DJ sets e, nos últimos domingos de cada mês, rodas de samba organizadas pelo Coletivo Gira.

“Para já, tem corrido bem. Temo-nos adaptado às necessidades das pessoas, que é o que queremos fazer. Queremos trazer alguma coisa nova ao jardim do Campo Grande, porque o espaço da casa é lindo e era uma pena estar aqui parado”, explica, realçando como o feedback tem sido positivo. “Muitas vezes, abrimos a esplanada quando temos música ao vivo para criar uma pista de dança. As pessoas pedem um copo, ficam em pé no jardim e acabam por se espalhar nesta zona envolvente – que também permite isso. Temos muita gente a vir cá com os filhos, que ficam a brincar no jardim. Tem-se tornado um espaço em que as pessoas conseguem juntar o útil ao agradável. Podem ter uma refeição, enquanto os miúdos se divertem, ou então juntar-se com amigos e ouvir boa música.”

Há até um postigo, de frente para a esplanada, através do qual se podem fazer os pedidos. Além das pinsas e saladas, existem também tostas que, a partir deste mês, vão passar a ser feitas com focaccia, em vez do pão alentejano. No que toca a sobremesas, encontramos duas no menu: canilhas recheadas com creme de pasteleiro (4€) e uma pinsa doce (8€), barrada com creme de avelã e raspas de chocolate negro, finalizada com hortelã. E de bebidas não faltam opções, claro.

Não temos só cerveja (imperial 2€, caneca 3,50€), nem sumos naturais de laranja (3,50€), abacaxi e hortelã (4€) ou limonada (normal 3€, de morango 3,50€). Temos mais de uma mão cheia de cocktails – entre eles, mojito (8€), negroni (8€), pisco sour (7€) ou aperol spritz (7€) –, bem como sangria branca (copo 4€, jarro 15€) e de frutos vermelhos (jarro 18€), e vinhos branco, tinto e rosé (copo 4€, garrafa 16€). O chá e as bebidas à base de café também estão incluídos.

No Verão, é certo que o Giro’Giro funciona, mas daqui para a frente, assim que as noites começarem a chegar mais cedo e mais frescas, há que pensar em formas de continuar a trazer as pessoas até este canto do jardim, antecipa o proprietário. “No Inverno, não sabemos como é que vai ser – é um bocado incerto. Mas temos projectos de futuro para fazer algumas reformulações e para que não seja tão sazonal. Para conseguirmos, também no Inverno, ter algum tipo de atração e chamar as pessoas até cá.”

Casa Raul Lino, Jardim do Campo Grande. Seg-Dom 12.00-23.00

