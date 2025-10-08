Brigadeiros ‘Forrest Gump’? Carolina Sales dá-nos cinema de sobremesa

E se fosse possível recriar a doçaria que aparece de forma mais ou menos discreta em clássicos do cinema como O Padrinho ou O Fabuloso Destino de Amélie, e até da televisão, como Os Simpsons? Não só é possível como a confeiteira Carolina Sales já tratou disso, com o lançamento de um menu para cinéfilos. A partir deste mês de Outubro, os espaços Carolina Sales Café, em Oeiras e no Estoril, vão ter disponíveis sobremesas que juntam a cultura à confeitaria.
Entre as criações destaca-se o Matilda Cake (8,50€), inspirado na memorável cena de Matilda (1996) em que o personagem Bruce Bogtrotter enfrenta um bolo de chocolate gigante. Uma fatia indulgente de bolo de chocolate denso, húmido e com uma ganache na cobertura, para ser servido com calda a escorrer no momento. “Inicialmente, a ideia era lançar apenas essa sobremesa, mas ao rever o filme percebi o quanto foi especial e divertido revisitar essa cena. Então pensei: por que não ampliar e trazer outras histórias que também marcaram gerações? Durante a pesquisa, percebi que o doce está presente na maioria dos filmes”, diz Carolina Sales, citada em comunicado.
Na ementa, encontrará também o creme brûlée de O Fabuloso Destino de Amelie Poulain (5€), com uma camada de açúcar que será queimada com um maçarico na hora de servir, e o tiramisù de Sintonia do Amor (8,50€), clássico italiano que combina biscoitos embebidos em café, creme de mascarpone e cacau, e que Carolina Sales propõe montar ao vivo, na mesa do cliente.
Já os brigadeiros de Forrest Gump (8€) são uma homenagem à célebre frase “A vida é como uma caixa de chocolates”, com sabores que, naturalmente, são surpresa, enquanto os cannoli de O Padrinho (4€) são inspirados noutra frase de antologia: “Deixe a arma. Leve os cannoli.” Com tubos de massa frita e crocante, são recheados na hora com creme de ricota e finalizados com pistácios ou gotas de chocolate.
Se preferir uma sobremesa mais simples, mas que por hábito nunca falha, há ainda donuts de Os Simpsons (3€), com glacê cor-de-rosa e granulado colorido, como os que Homer Simpson adora devorar na série de animação.
Quando chegou a Portugal, Carolina Sales trazia na bagagem mais de dez anos de experiência (chegou a ter três lojas no Rio de Janeiro), prémios e uma legião de seguidores no Brasil. Agora, três anos depois da abertura da sua primeira confeitaria em Oeiras, continua a provar que ainda há espaço para crescer – não esquecer que em Julho abriu um segundo espaço no Estoril.
