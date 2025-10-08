Brigadeiros ‘Forrest Gump’? Carolina Sales dá-nos cinema de sobremesa

E se fosse possível recriar a doçaria que aparece de forma mais ou menos discreta em clássicos do cinema como O Padrinho ou O Fabuloso Destino de Amélie, e até da televisão, como Os Simpsons? Não só é possível como a confeiteira Carolina Sales já tratou disso, com o lançamento de um menu para cinéfilos. A partir deste mês de Outubro, os espaços Carolina Sales Café, em Oeiras e no Estoril, vão ter disponíveis sobremesas que juntam a cultura à confeitaria.

Entre as criações destaca-se o Matilda Cake (8,50€), inspirado na memorável cena de Matilda (1996) em que o personagem Bruce Bogtrotter enfrenta um bolo de chocolate gigante. Uma fatia indulgente de bolo de chocolate denso, húmido e com uma ganache na cobertura, para ser servido com calda a escorrer no momento. “Inicialmente, a ideia era lançar apenas essa sobremesa, mas ao rever o filme percebi o quanto foi especial e divertido revisitar essa cena. Então pensei: por que não ampliar e trazer outras histórias que também marcaram gerações? Durante a pesquisa, percebi que o doce está presente na maioria dos filmes”, diz Carolina Sales, citada em comunicado.

Carolina Sales Cafe Matilda Cake

Na ementa, encontrará também o creme brûlée de O Fabuloso Destino de Amelie Poulain (5€), com uma camada de açúcar que será queimada com um maçarico na hora de servir, e o tiramisù de Sintonia do Amor (8,50€), clássico italiano que combina biscoitos embebidos em café, creme de mascarpone e cacau, e que Carolina Sales propõe montar ao vivo, na mesa do cliente.

Já os brigadeiros de Forrest Gump (8€) são uma homenagem à célebre frase “A vida é como uma caixa de chocolates”, com sabores que, naturalmente, são surpresa, enquanto os cannoli de O Padrinho (4€) são inspirados noutra frase de antologia: “Deixe a arma. Leve os cannoli.” Com tubos de massa frita e crocante, são recheados na hora com creme de ricota e finalizados com pistácios ou gotas de chocolate.

Carolina Sales Café Tiramisú de Sintonia de Amor

Se preferir uma sobremesa mais simples, mas que por hábito nunca falha, há ainda donuts de Os Simpsons (3€), com glacê cor-de-rosa e granulado colorido, como os que Homer Simpson adora devorar na série de animação.

Quando chegou a Portugal, Carolina Sales trazia na bagagem mais de dez anos de experiência (chegou a ter três lojas no Rio de Janeiro), prémios e uma legião de seguidores no Brasil. Agora, três anos depois da abertura da sua primeira confeitaria em Oeiras, continua a provar que ainda há espaço para crescer – não esquecer que em Julho abriu um segundo espaço no Estoril.

