Browers Beato tem nova Crispy Lager e programação regular

Foi no ano passado, em Novembro, que abriu a Browers Beato, na antiga Manutenção Militar, no Beato Innovation District. Agora, o espaço – que combina uma micro-produção de cervejas e um restaurante, e que se destaca pelo balcão de 30 metros – será também palco de eventos sociais, culturais e gastronómicos. O arranque da programação está previsto para esta quinta-feira, 2 de Outubro, com o lançamento da nova cerveja Browers Lisboa Crispy Lager, produzida no local, e do primeiro de muitos workshops para promoção da cultura cervejeira. Mas a grande novidade são os workshops temáticos, que vão acontecer todas as primeiras quinta-feiras de cada mês, às 19.00.

A ideia é promover “a cultura cervejeira”, razão por que as actividades não se destinam apenas a apreciadores de cerveja, mas “a todos aqueles que pretendem saber mais sobre esta bebida milenar”. Cada sessão, com capacidade para até 50 participantes, poderá abordar desde o lançamento de novas cervejas colaborativas, passando por sessões dedicadas à história da cerveja ou às matérias-primas, até harmonizações gastronómicas e apresentação de marcas convidadas, por exemplo. Com entrada livre, mas sujeita a reserva prévia, incluem sempre uma degustação e visita à fábrica. No final, quem ficar para jantar terá direito à oferta de uma cerveja, para acompanhar a refeição.

Quanto à nova Crispy Lager, diz-se que é inspirada na capital portuguesa e tem na sua composição arroz carolino e flor de sal de Tavira. “É uma cerveja que materializa o mote da marca Browers, ou seja, ‘Brewing for all’, e nesse espírito colaborativo da marca, foi desenvolvida em parceria com a White Labs, especialistas em leveduras”, lê-se em comunicado, onde se anunciam também DJ sets às segundas sextas-feiras do mês. O primeiro é já no próximo dia 10 de Outubro. Além disso, haverá happy hours para assistir aos principais jogos da Liga Portugal e da Liga dos Campeões, num ambiente que procurará juntar futebol, cerveja artesanal e petiscos.

Estão ainda previstos eventos especiais, como a celebração do Oktoberfest, com um festival inspirado na tradição alemã. “A Browers Beato nasceu para ser um espaço de encontro, aberto à cidade, onde se cruza cultura cervejeira, gastronomia e programação cultural e recreativa”, diz Tiago Brandão, director-geral da The Browers Company, citado na mesma nota. “Esta programação reflecte tudo isto e por isso deixo o convite para que se juntem a nós.”

Além das cervejas exclusivas produzidas no local (se quiser degustar quatro à escolha, 10cl cada, fica a 4,50€), o restaurante da Browers Beato apresenta uma cozinha focada nos sabores portugueses, com pratos tradicionais revisitados, como bacalhau à Brás (18€) e polvo à lagareiro (19,5€), e uma selecção de petiscos frios e quentes, desde casco de sapateira (12€) a ovos rotos com presunto de porco alentejano (8€), sem esquecer as sobremesas, todas a 4€. A carta foi desenvolvida pelo chef Luís Gaspar, responsável por restaurantes como a Sala de Corte ou o Pica-Pau, que integram o portefólio da Plateform.

Travessa do Grilo, 1 (Beato). Dom-Qua 12.00-23.00, Qui-Sáb 12.00-00.00

Mais notícias: fique a par das principais novidades com a Time Out

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp