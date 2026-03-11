Subscrever
Notícias

Câmara de Lisboa compromete-se a criar mais oito quilómetros de ciclovias até ao final de 2027

Durante este ano, autarquia espera ainda concluir projectos para mais 23 quilómetros de ciclovias na cidade.

Rute Barbedo
Escrito por
Rute Barbedo
Jornalista
Ciclovia da Avenida de Berna em 2023
DR via Facebook | Ciclovia da Avenida de Berna em 2023
Mais oito quilómetros de ciclovias, sobretudo na faixa ribeirinha, vão juntar-se à rede lisboeta até ao final do próximo ano, compromete-se a Câmara Municipal de Lisboa (CML) no âmbito do novo contrato a ser celebrado com a EMEL para a execução de ciclovias, noticiou o jornal Público. A par da construção, serão também projectados mais 23 quilómetros de ciclovias, entre elas o polémico caso da Avenida de Berna (de onde foi parcialmente retirada a ciclovia, em 2023) e a Avenida da Índia, onde se registaram vítimas mortais que se deslocavam em bicicleta e que consiste num dos principais pontos de reivindicação de condições mais seguras para os ciclistas.

Dos cerca de oito novos quilómetros cicláveis que a cidade vai ganhar, 3,3 dizem respeito a intervenções no âmbito do projecto Bici-Escolas, desenvolvido em parceria com a Bloomberg Philanthropies e a Global Designing Cities Initiative, dá conta o mesmo jornal. Em 2026, a restante extensão vai dividir-se entre o Viaduto de Pedrouços (1,2 quilómetros), o Parque das Nações (942 metros entre o Passeio Heróis do Mar, a Rua Príncipe do Mónaco, a Alameda dos Oceanos e a Rua Che He, e 900 metros na Avenida Fernando Pessoa), a Calçada de Carriche (620 metros) e a Rotunda do Relógio (160 metros). No ano seguinte, deverão ser criadas uma via de 800 metros no Viaduto de Alcântara e uma ligação de 400 metros entre o Campo Grande e Calvanas (na mesma zona está ainda prevista “a demolição da ciclovia do Campo Grande”).

Em projecto, sem data

Para o futuro ficam percursos mais extensos, como as ligações que permitirão tornar contínuo o troço entre Algés e Santa Apolónia, de quase 11 quilómetros, e a conexão entre a Avenida da Índia e a Rua Fernão Mendes Pinto, através de uma ciclovia de 3,9 quilómetros. Serão também desenhados cerca de dois quilómetros nas Portas de Benfica e 1,4 quilómetros na Avenida de Berna, de onde foi retirada uma parte da ciclovia em 2023, por alegados “erros conceptuais”, na visão do executivo de Carlos Moedas.

O contrato a ser assinado com a EMEL indica que os projectos serão concluídos em 2026, mas não especifica datas de execução.

http

