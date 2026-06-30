Câmara vai gastar 25 milhões para começar a requalificar Parque Papa Francisco

"Em 2027, vamos avançar com a primeira fase da obra [de requalificação do Parque Papa Francisco], que ascende a 25 milhões de euros”, afirmou este domingo, 28 de Junho, a vereadora da Câmara de Lisboa, Joana Baptista, na conferência de imprensa de balanço do Rock in Rio Lisboa.

Citada pela agência Lusa, a responsável pela vereação de Projetos e Obras em Espaço Público adiantou, ainda, que esta primeira fase incluirá "extensos prados de relvado, centenas de árvores e milhares de arbustos", mas também "quiosques, restaurantes, parques infantis e uma aposta clara na prática desportiva”.

Questionada pelo mesmo órgão sobre que outros eventos poderá vir a receber o espaço, a autarca não deu uma resposta concreta, limitando-se a afirmar que "tudo está para acontecer, tudo vai acontecer". Recorde-se que, há dois anos, também na conferência de imprensa de balanço da edição passada do Rock in Rio Lisboa, o presidente da autarquia lisboeta, Carlos Moedas, afirmou que a pala do Parque Papa Francisco (então denominado de Parque Tejo), construída para receber a Jornada Mundial da Juventude em 2023, seria “seguramente utilizada noutros eventos” além do festival de música. A Lusa afirma ter questionado a autarquia sobre a futura utilização do espaço mas ficou igualmente sem resposta.

Também no último domingo, a responsável avançou que vai nascer um novo terminal fluvial "específico para o Rock in Rio", em 2028. Já para o próximo ano, ficou a promessa de restabelecimento da ligação por barco até ao Parque das Nações. Não foram, porém, avançados os valores de investimento para ambas as intervenções.

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