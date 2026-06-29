De barco até ao Parque das Nações? Sim, em 2027

Lisboa vai ter uma estação fluvial no Parque das Nações em 2027, anunciou este domingo a vereadora de Projetos e Obras em Espaço Público do município, Joana Baptista.

“Vamos restabelecer a estação no Parque das Nações [que existiu durante a Expo’98]. [Para que] em 2027 os barcos que vão ao Cais do Sodré e ao Terreiro do Paço venham também ao Parque das Nações”, afirmou a autarca, citada pela agência Lusa, à margem da conferência de imprensa de balanço do Rock in Rio Lisboa, que terminou este domingo, no Parque Papa Francisco. Além disso, “vai haver um terminal específico em 2028 para o Rock in Rio”, no Parque Tejo, que “poderá ser provisório”, acrescentou, deixando ainda a pergunta: “Se for bem sucedido, por que não ficar definitivo?”

Em Janeiro, o presidente da Transtejo Soflusa, Rui Ribeiro Rei, referiu que a empresa que garante as ligações entre Lisboa, Barreiro, Seixal ou Trafaria, estava a estudar a possibilidade de uma ligação fluvial ao Parque das Nações, a partir do Montijo.

Também no âmbito da mobilidade, Joana Baptista recordou o “há muito prometido” elétrico 16 (16E), que “há-de vir do Cais do Sodré até ao limite oriental da cidade”. A expectativa, segundo a responsável, é que tal possa vir a acontecer entre 2029 e 2030 (o prazo inicialmente divulgado foi 2028).

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