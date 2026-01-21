Transtejo quer avançar com ligação entre Margem Sul e Parque das Nações

Está a ser estudada uma nova ligação fluvial entre o Montijo e Lisboa (Parque das Nações), declarou esta quarta-feira, 21 de Janeiro, o presidente do conselho de administração da Transtejo/Soflusa, Rui Rei, citado pelo jornal Público. Na Margem Sul, a carreira poderá incluir outras cidades, como o Seixal ou o Barreiro, dependendo dos resultados dos estudos de procura e sobre as condições de navegabilidade. Também a racionalidade económica da operação, que não vai acontecer antes de 2028, está a ser avaliada.

“Se olharem para o terminal de transportes do Parque das Nações, às primeiras horas da manhã, reparam que há ali dezenas e dezenas de autocarros carregados com pessoas que vêm da Margem Sul, muitas do Montijo. Nós podemos transportar 540 ou até 700 pessoas de uma vez”, afirmou Rui Rei, explicando que é ainda necessário averiguar se existem "navios disponíveis para fazer o serviço ou se haverá a necessidade de comprar mais para garantir esta ligação". "Se isso acontecer, poderá ser necessário esperar mais uns anos”, declarou.

Já em Março, por outro lado, a Área Metropolitana de Lisboa terá uma nova ligação regular, entre o Seixal, Barreiro e Cais do Sodré. O objectivo é racionalizar a frota da empresa ao mesmo tempo que se aumenta a oferta para os utentes.

Trafaria-Algés em 2027

Na cerimónia de celebração dos 50 anos de fundação da empresa de transportes, foi também anunciado que os estudos para a ligação fluvial entre a Trafaria, em Almada, e Algés, no concelho de Oeiras, foram concluídos, prevendo-se que a nova rota seja objecto de testes em 2027. A localização do pontão de embarque em Algés está a ser estudada.

À margem do evento, a Transtejo avançou ainda com a intenção de abrir os terminais a empresas privadas de carácter turístico. “Não há nenhuma razão para isso não acontecer. Temos de ser geradores de receita para aliviarmos o Estado”, afirmou.



Presente na cerimónia, o ministro das Infra-Estruturas e da Habitação, Miguel Pinto Luz, sublinhou a importância da crescente integração entre os diferentes meios de transporte público na Área Metropolitana de Lisboa. “É a forma de criar uma área metropolitana mais coesa, mais enxuta”, afirmou. Para essa coesão contribuirão projectos recentemente anunciados, como o túnel rodoferroviário Trafaria-Algés ou o Transporte Rápido Lisboa Oeiras, que visa ligar Benfica a Algés.

