Algés-Colégio Militar em 24 minutos? Transporte rápido começa a andar em 2028

tornar mais rápidas, a partir de 2028, as ligações entre Alcântara e Algés e Benfica e Algés. Com trajectos completos na ordem dos 20 minutos, os

O novo Transporte Rápido Lisboa Oeiras vai tornar mais rápidas, a partir de 2028, as ligações entre Alcântara e Algés e Benfica e Algés. Com trajectos completos na ordem dos 20 minutos, os autocarros serão 100% eléctricos , circulando num canal dedicado de 21 Km . Em formato Bus Rapid Transport (BRT), também conhecido como metrobus, o projecto foi apresentado esta quinta-feira, dia 3 de Julho, e a s obras deverão começar em 2027.

Nos planos está um total de 1 6 veículos, que vão partir de Alcântara, Benfica e Algés, parando em 29 pontos e servindo um universo de mais de 90 mil residentes. Estima-se que o novo meio transporte 22 mil passageiros por dia e, havendo uma transferência directa do automóvel para o transporte público, poderão deixar de circular 4000 veículos todos os dias no território abrangido pelo novo serviço.

DR via CML Traçado do Transporte Rápido Lisboa Oeiras

Ainda não se sabe, porém, quem irá operar o novo BRT, embora a opção pela Carris esteja em cima da mesa (a própria notícia de lançamento do Transporte Rápido Lisboa Oeiras figura no site da empresa de transportes e Isaltino Morais, presidente da Câmara de Oeiras, já se mostrou disponível para uma participação no município na Carris).

Benfica e Algés separadas por 24 minutos

Quem faz Benfica-Algés de automóvel sabe que o trajecto não é longo. Porém, o percurso actual em transportes públicos (o autocarro 729, da Carris, liga actualmente o Bairro Padre Cruz, em Carnide, a Algés) é moroso, tanto pela rota que implica como pelo facto de não acontecer em faixas exclusivas para autocarros.