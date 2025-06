Almada e Oeiras estudam ligação fluvial e vão apresentar proposta ao Governo

As câmaras de Oeiras e de Almada estão a estudar a possibilidade de criação de uma ligação fluvial entre a Trafaria e Algés, tanto com vista a "melhorar a ligação entre margens" como a "reduzir o tráfego rodoviário na Ponte 25 de Abril", comunicaram ambos os municípios.

Esta é também uma forma de "corresponder aos diferentes projectos de mobilidade previstos actualmente na Área Metropolitana de Lisboa (AML), nomeadamente, a expansão do Metro Sul do Tejo à Costa da Caparica e à Trafaria e, do lado de Oeiras, a extensão do elétrico 15 ao Jamor e o desenvolvimento do metro ligeiro de superfície LIOS (Linha Intermodal Ocidental Sustentável) que irá ligar Alcântara a Algés, com extensão à Reboleira (Município da Amadora) e ao Colégio Militar (Município de Lisboa)".

A reunião dos líderes dos executivos, Isaltino Morais e Inês de Medeiros, com a presidente da empresa de transportes Transtejo, Alexandra Carvalho, aconteceu esta segunda-feira, 2 de Junho. Nela, os dois municípios comprometeram-se a trabalhar em parceria no curto prazo, no sentido de elaborar uma proposta conjunta a apresentar à Área Metropolitana de Lisboa e ao Governo.

Em Fevereiro, o ministro Miguel Pinto Luz anunciou a possibilidade de ligação entre estas duas localidades Oeiras e Almada, mas sob o rio, através de um túnel. No mês seguinte, o jornal Público noticiava que o Governo havia mandatado a IP – Infra-estruturas de Portugal e o Instituto da Mobilidade e dos Transportes para entregarem “uma proposta fundamentada que permita uma tomada de decisão relativamente ao modelo de contratação e de gestão” das novas vias rodoviárias que pretende criar, incluindo a ligação Algés-Trafaria, até ao final do segundo semestre de 2025.

