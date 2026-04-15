Carnide tem um novo parque de estacionamento, de 387 lugares

Parque dos Condes de Carnide é inaugurado esta quarta-feira, 15 de Abril, e será gratuito para os detentores do passe Navegante.

São 387 lugares de estacionamento, gratuitos para quem utilizar o Passe Navegante. O objectivo do novo Parque dos Condes de Carnide, como o de outros parques recentes geridos pela Emel, é permitir que quem trabalha em Lisboa possa deslocar-se para o interior da cidade de metro, autocarro ou bicicleta Gira, deixando o automóvel às portas do território e reduzindo, assim, o tráfego automóvel.

O novo parque de Carnide fica próximo das estações de metro de Carnide e Colégio Militar, bem como do terminal rodoviário do Colégio Militar. Além dos lugares regulares, a infra-estrutura inclui estacionamento específico para veículos eléctricos e para pessoas com mobilidade reduzida. O regime de gratuidade aplica-se entre as 07.30 e as 21.00. Fora deste horário é aplicado o tarifário de cada parque, sendo que no caso do da Avenida Condes de Carnide, ainda não consta informação no site da Emel.

Na zona e nos mesmos moldes de funcionamento, também existem o Parque do Colégio Militar e o da Pontinha Sul. Em Janeiro de 2025, ainda, a Emel inaugurou 116 lugares de estacionamento de duração limitada com tarifa verde (a mais reduzida) entre a Azinhaga das Carmelitas e a Travessa do Pregoeiro, em Carnide.

Lisboa tem hoje sete parques de estacionamento nas entradas da cidade, "com as mesmas características dissuasoras da utilização de veículo próprio", informa a Câmara Municipal de Lisboa, em comunicado, adiantando que, desde 2024, este executivo inaugurou "1725 lugares de estacionamento em parques periféricos".

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