Há cinco parques de estacionamento nos limites de Lisboa cujo objectivo é dissuadir a entrada de automóveis no circuito citadino. A ideia é que os habitantes de zonas periféricas que têm por hábito deslocar-se de carro para o trabalho no centro da cidade possam deixá-lo "à porta", completando o percurso de transportes públicos. O objectivo ganha agora mais consistência, perante o anúncio de que a utilização dos parques será gratuita para os portadores do passe Navegante, feito esta terça-feira, 7 de Maio, pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML), conforme noticiou a agência Lusa.

Ao Jornal de Notícias, o presidente da EMEL, Carlos Silva, garantiu que a medida entrará em vigor até ao final do mês de Maio. Sabe-se, também, que estão nos planos e a ser construídos outros parques de estacionamento, como o da Pontinha (zona sul) e da Ameixoeira, que deverão abrir até ao final do ano, segundo fonte da CML, e nos quais a mesma política poderá ser aplicada. Actualmente, nos cinco parques dissuasores de Lisboa (Ameixoeira, Telheiras Poente, Telheiras Nascente, Avenida de Pádua e Colégio Militar) há um total de 1413 lugares disponíveis.

O anúncio aconteceu enquanto o presidente da CML acompanhava as obras do novo parque de estacionamento subterrâneo municipal de Entrecampos, com 576 lugares, não se prevendo, no entanto, que este venha a funcionar como parque dissuasor. No mesmo local, enquadrado na operação de loteamento das Forças Armadas, vão nascer 476 habitações para renda acessível, espaços verdes e destinados ao comércio.

