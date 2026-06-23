Cascais-Oriente em 2034? Começaram os preparativos para enterrar o Nó de Alcântara

Projecto é discutido há mais de 15 anos. Com desnivelamento de linha férrea, será possível ligar Linha de Cascais a Entrecampos, Roma e Oriente.

O projecto já foi várias vezes anunciado, pelo que, quando alguém vem a público afirmar que é agora que o enterramento do Nó Ferroviário de Alcântara vai acontecer, o ouvinte ou leitor tende a hesitar. Esta segunda-feira, 22 de Junho, Carlos Fernandes, vice-presidente da Infra-Estruturas de Portugal (IP), afirmou que a empresa pública iniciou os preparativos para enterrar o referido nó, intervenção que permitirá a muito aguardada ligação entre as linhas de Cascais e de Cintura, isto é, a viagem directa entre Cascais e a estação Oriente, a partir de 2034. "Estamos já a trabalhar nele [no projecto], para que, até ao final deste ano, tenhamos pronto o projecto de execução e, depois, possamos avançar com o processo de avaliação ambiental”, afirmou o responsável ao jornal Público, à margem do encontro Info Day do Porto Lisboa-Setúbal.

Além do enterramento de linhas, a obra implica a construção de uma estação de comboios subterrânea em Alcântara-Terra (com a desactivação da actual), com ligação à futura estação de metro de Alcântara, que faz parte do projecto de expansão da Linha Vermelha. Recorde-se que a extensão da linha foi anunciada em 2018, incluindo as novas estações de Amoreiras/Campolide, Campo de Ourique, Infante Santo e Alcântara, mas a sua execução ainda não arrancou.

Para que a Linha de Cascais passe a estar ligada às estações de Entrecampos, Roma e Oriente, é necessário, ainda, quadruplicar a Linha de Cintura. Concluídas as obras, prevê-se que o novo túnel suporte quatro ligações por hora.

Em 2020, quando a obra passou a estar incluída no Programa Nacional de Investimentos 2030, o orçamento previsto era de 200 milhões de euros e o prazo de execução de 2023 a 2027. Agora, Carlos Fernandes não precisou valores, mas garantiu que "será certamente mais caro".

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