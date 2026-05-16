Castelo dos Mouros transforma-se em pista de dança com MXGPU

A Praça de Armas do Castelo dos Mouros recebe a primeira festa de electrónica, num formato de 360 graus protagonizado por Moullinex e GPU Panic.

Os castelos não servem só para visitas guiadas. A 30 de Maio, as muralhas do Castelo dos Mouros, em Sintra, transformam-se, pela primeira vez na sua longa história, numa pista de dança com um espectáculo de música electrónica protagonizada por MXGPU, que junta em palco Moullinex (Luís Clara Gomes) e GPU Panic (Guilherme Tomé Ribeiro), apresentando-se num formato imersivo de 360 graus. A ideia é tirar partido da envolvência criada pela Praça de Armas.

A festa começa cedo, com a abertura de portas marcada para as 17.00, de forma a aproveitar a transição da luz do dia para o pôr-do-sol sobre o Atlântico. O cartaz arranca com Beiramar, o projecto de João Cardielos focado em "grooves" entre o house e a electrónica. Segue-se Yizhaq, com uma selecção que viaja entre o disco, o Jersey Club e os ritmos de dança mais eclécticos, e ainda Chima Isaaro, que traz as suas habituais misturas de soul, techno e jazz.

Para facilitar a logística, o bilhete de 35€ já inclui o transporte de ida e volta assegurado pela Scotturb (carreira 434) entre a estação de comboios de Sintra e o castelo. Além da música, no recinto, haverá serviço de bar e restauração.

Castelo dos Mouros (Sintra). 30 Mai (Sáb) 17.00. 35€

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