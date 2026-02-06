Chefs, artistas e DJs juntam-se este sábado. Receitas vão para a Cáritas de Leiria

Um "evento comunitário de emergência" que combina comida, bebida, música e arte, na Rua do Sol ao Rato. Todas as receitas vão ser doadas à Cáritas de Leiria.

Se os lisboetas não vão a Leiria (ainda que existam outras formas de apoiar), a oportunidade de ajudar Leiria vem até aos lisboetas. Este sábado, durante a tarde, chefs, DJs e artistas plásticos juntam-se para apoiar as populações afectadas pela tempestade Kristin, que na semana passada assolou aquela zona do país. Como? Com um "evento comunitário de emergência", em que não faltarão comer e bebes, música e obras de arte para sortear.

O evento chama-se Bake Sale e vai ter lugar no Studio Plantasia, junto ao Largo do Rato. O objectivo é angariar dinheiro para apoiar as famílias afectadas pela intempérie. O total das receitas será doado ao Fundo de Emergência da Cáritas de Leiria. De volta dos tachos vão estar nomes como Zé Paulo Rocha (O Velho Eurico), Pedro Abril (Musa), Francisco Nogueira (Tricky's) e Anaís Almeida.

A tarde será ainda musicada por um rol de DJs. Do lado das artes, obras de mais de dez artistas serão sorteadas durante o evento. Entre eles, estão nomes como Vhils, Tamara Alves, Add Fuel, AkaCorleone, Pedro Gramaxo, Diogo Potes e MaisMenos.

Rua do Sol ao Rato, 23 A (Rato). Sáb 14.00-20.00. Entrada livre

