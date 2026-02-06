Subscrever
Language:
PortuguêsEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Lisboa

Notícias

Chefs, artistas e DJs juntam-se este sábado. Receitas vão para a Cáritas de Leiria

Um "evento comunitário de emergência" que combina comida, bebida, música e arte, na Rua do Sol ao Rato. Todas as receitas vão ser doadas à Cáritas de Leiria.

Mauro Gonçalves
Escrito por
Mauro Gonçalves
Editor Executivo, Time Out Lisboa
Zé Paulo Rocha, O Velho Eurico
Rita Chantre | Zé Paulo Rocha (O Velho Eurico)
Publicidade

Se os lisboetas não vão a Leiria (ainda que existam outras formas de apoiar), a oportunidade de ajudar Leiria vem até aos lisboetas. Este sábado, durante a tarde, chefs, DJs e artistas plásticos juntam-se para apoiar as populações afectadas pela tempestade Kristin, que na semana passada assolou aquela zona do país. Como? Com um "evento comunitário de emergência", em que não faltarão comer e bebes, música e obras de arte para sortear.

O evento chama-se Bake Sale e vai ter lugar no Studio Plantasia, junto ao Largo do Rato. O objectivo é angariar dinheiro para apoiar as famílias afectadas pela intempérie. O total das receitas será doado ao Fundo de Emergência da Cáritas de Leiria. De volta dos tachos vão estar nomes como Zé Paulo Rocha (O Velho Eurico), Pedro Abril (Musa), Francisco Nogueira (Tricky's) e Anaís Almeida.

A tarde será ainda musicada por um rol de DJs. Do lado das artes, obras de mais de dez artistas serão sorteadas durante o evento. Entre eles, estão nomes como Vhils, Tamara Alves, Add Fuel, AkaCorleone, Pedro Gramaxo, Diogo Potes e MaisMenos.

Rua do Sol ao Rato, 23 A (Rato). Sáb 14.00-20.00. Entrada livre

🗞️ Mais notícias: fique a par das novidades com a Time Out

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn

Últimas notícias
    Publicidade
    Voltar ao topo

    Sobre nós

    Contacte-nos

    Time Out Worldwide

      Mapa do site
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.