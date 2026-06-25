Ciclovia vai estender-se da Calçada de Carriche ao Senhor Roubado

São mais 700 metros de ciclovia, cuja obra está agora em concurso público. Via vai terminar a poucos metros da estação de metro do Senhor Roubado, no limite com o concelho de Odivelas.

Está em concurso público a obra de extensão da ciclovia da Calçada de Carriche. Sob a responsabilidade da Emel, a intervenção vai permitir prolongar a via em cerca de 700 metros, desde a proximidade da ponte ciclopedonal e do Parque da Encosta do Olival até à Rua Pedro Álvares Cabral, no limite com o concelho de Odivelas e perto da estação de metro do Senhor Roubado.

A memória descritiva do projecto, consultada pelo Lisboa Para Pessoas (LPP), refere uma infra-estrutura bidireccional ao longo de todo o percurso, dando continuidade ao corredor já existente. "A ciclovia começará na Rua Pedro Álvares Cabral [na fronteira entre Lisboa e Odivelas], paralela à Calçada de Carriche, onde terá uma largura variável entre 2 e 2,60 metros, desenvolvendo-se parcialmente ao longo do passeio actual – sempre com a garantia de manter um canal pedonal com pelo menos 1,50 metros de largura. Junto à bomba de combustível, a ciclovia vai ocupar parte de uma via de viragem automóvel, que no entanto não será eliminada, apenas reduzida", lê-se no mesmo jornal. Na passagem para a Calçada de Carriche, a via terá quase sempre 2,60 metros de largura (um pequeno troço terá menos de dois metros), prossegue junto à zona verde existente, sem interferir na faixa de rodagem ou no passeio.

DR via Emel Ciclovia da Estrada do Desvio

A nova ciclovia vem completar a rede nesta zona Norte da cidade, que, em 2024, ganhou 1,7 quilómetros entre as freguesias de Santa Clara e do Lumiar e o Campo Grande. A ligação entre a Alameda das Linhas de Torres e a ponte ciclopedonal já está feita desde finais de 2024, com a conclusão da ciclovia da Estrada do Desvio. Em Janeiro de 2025, escreve o LPP, a Câmara de Odivelas avançou que o estudo prévio de uma ligação intermunicipal nesta localização, que permitiria pedalar entre os dois concelhos, estava concluído e que o projecto de execução tinha sido iniciado. Porém, ainda não há datas previstas para a empreitada nem concurso público lançado.

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