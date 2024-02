Há uma nova ciclovia a ser construída em Lisboa

Rede ciclável vai avançar 1,7 quilómetros na Ameixoeira, criando um percurso contínuo entre as freguesias de Santa Clara e do Lumiar e o Campo Grande.

A ciclovia na Estrada do Desvio, na Ameixoeira, começou a ser construída nesta segunda-feira. A obra, que está a cargo da EMEL, vai criar um percurso ciclável contínuo entre as freguesias de Santa Clara e do Lumiar até ao Campo Grande.

Com 1,7 quilómetros, a ciclovia vai ligar a rua Alexandre Ferreira e o Parque Urbano do Vale da Ameixoeira, passando pelas ruas Comandante Fontoura da Costa e Professor José Pinto Correia. O investimento necessário é de quase 320 mil euros, segundo a EMEL, que promete melhorar a sinalização rodoviária, a acessibilidade às passadeiras e aumentar os lugares de estacionamento existentes (de 73 para 104) com a empreitada.

A rede pública de bicicletas partilhadas também deve ser alargada como consequência. “É objectivo da EMEL que as estações da rede GIRA se estendam a todas as freguesias de Lisboa até final de 2024, de modo a garantir a possibilidade de chegar a uma estação em menos de dez minutos a pé a partir de qualquer ponto da cidade”, acrescenta o presidente da EMEL, Carlos Silva, numa nota publicada no site da empresa.

Texto editado Hugo Torres

+ Câmara quer “impedir entrada de carros” poluentes e de não-residentes na Baixa

+ Em 2023, fecharam dez Lojas com História. O que se segue?