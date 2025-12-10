Esta sexta-feira, dia 12 de Dezembro, a estação ferroviária de Santa Apolónia será palco de uma manifestação que vai decorrer em simultâneo em várias cidades europeias. Pedindo mais comboios nocturnos e uma mobilidade mais justa, representantes de vários grupos vão reunir-se nas estações de Helsínquia, Paris, Copenhaga ou Berlim. A manifestação em Lisboa tomará o formato de uma silent disco, em que os participantes dança de pijama enquanto exigem "o fim dos cancelamentos dos comboios nocturnos e a criação de uma rede europeia de comboios nocturnos totalmente conectada e acessível".

À semelhança do que aconteceu em anos anteriores, os organizadores frisam o desaparecimento, em 2020, de comboios como o Sud Express e o Lusitânia, de que aguardam a reposição há cinco anos. "Enquanto falam de novos aeroportos e de alta velocidade, Lisboa permanece uma das únicas capitais europeias sem qualquer ligação ferroviária internacional. A linha já está lá, tudo está lá. Este serviço funcionava há 130 anos e queremos que volte a funcionar hoje e por muito tempo no futuro. Os comboios nocturnos são a opção mais saudável, confortável e ecológica para viajar longas distâncias", defende Francisco Pedro, do movimento ATERRA, que integra a iniciativa. Chamando a atenção para o peso poluente das deslocações aéreas, Inês Teles, da Stay Grounded, por sua vez, afirma que a aviação é um sector que deve "ser drasticamente reduzido à medida que o colapso climático se acelera".

Em Santa Apolónia, o ponto de encontro será às 19.00, no Cais 3, onde vai tocar o colectivo DJ for Climate Action. "Toda a gente está convidada a trazer os seus pijamas, telemóveis e auriculares, e a juntar-se a este protesto criativo por uma mobilidade com os pés na terra", escreve a organização.

Avenida Infante D. Henrique (Santa Apolónia). 12 Dez, Sex 19.00

