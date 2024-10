Vamos dançar de pijama em Santa Apolónia? O objectivo é exigir mais comboios nocturnos

Esta sexta-feira, 25 de Outubro, às 19.30, várias cidades europeias estarão sincronizadas para exigir o restabelecimento dos serviços nocturnos de comboios de longa distância, com vista a melhorar a ligação entre países. Lisboa é uma das participantes da Trans-Europe Pyjama Party, com a estação de Santa Apolónia a assumir-se como o palco principal. Nesta festa em formato silent disco, todos são convidados a dançar em pijama junto ao Cais 3, lembrando as partidas dos extintos comboios Sud Express e Lusitânia, rumo a Hendaye e a Madrid, respectivamente.

Sendo uma das poucas capitais europeias sem qualquer ligação ferroviária internacional, tal como alertou em Julho a organização ambiental Greenpeace, Lisboa junta-se nesta acção a cidades como Copenhaga, Londres, Barcelona, Berlim ou Nantes. Esta não é, no entanto, uma lacuna exclusiva da capital portuguesa, como chamam a atenção os movimentos Aterra e Extinction Rebellion, mobilizadores da iniciativa. "Actualmente, não há qualquer serviço nocturno em operação no país", alertam, num comunicado enviado às redacções.

Em Portugal, o serviço de comboios nocturnos foi suspenso durante a pandemia, com o fim das ligações Lisboa-Madrid e Lisboa-Hendaye. Hoje, as únicas ligações ferroviárias de Portugal ao estrangeiro são entre Porto e Vigo (há apenas dois comboios por dia e a última partida realiza-se às 19.10) e Entroncamento e Badajoz (também com duas viagens diárias, a mais tardia inicia-se às 13.36, segundo a página da CP).

"Com esta festa-protesto, exigimos que os governos, instituições e operadoras ferroviárias europeias tomem todas as medidas necessárias para criar uma rede europeia de comboios nocturnos o mais rapidamente possível. Nos casos em que os comboios nocturnos não possam funcionar comercialmente, a União Europeia e os ministérios dos transportes nacionais devem alocar os apoios necessários. Reivindicamos também um sistema de bilhética que nos permita marcar viagens de comboio de longa distância para qualquer destino e com diferentes operadores, de forma simples", detalha o comunicado.

O evento desta sexta-feira é aberto a todas as idades e pessoas. Basta levar o pijama e os auscultadores, "para dançar durante uma hora ao som de um DJ set transmitido em directo" em diferentes redes sociais, enquanto se defende "um futuro mais verde para o transporte europeu".

Estação de Santa Apolónia. 25 Out. Sex 19.30. Entrada livre

