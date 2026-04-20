Cinema ao ar livre: Black Cat anuncia mais de 120 filmes até Outubro

Na Igreja na Graça ou no Palácio do Grilo, o ciclo de cinema ao ar livre mais longo de Lisboa regressa a 13 de Maio. Durante cinco meses, vão ser exibidos mais de 120 filmes.

Com o bom tempo, Lisboa volta a declarar aberta a temporada dos ciclos de cinema ao ar livre. A Black Cat Cinema nem espera pela chegada do Verão e estreia um novo ciclo já no dia 13 de Maio. Durante cinco meses, vai alternar entre o claustro da Igreja da Graça e o terraço do Palácio do Grilo.

São mais de 120 filmes que compõem o ciclo de 2026 – cerca de metade exibidos pela primeira vez pela Black Cat Cinema. Quanto aos filmes escolhidos, são uma "celebração da cultura pop", segundo a organização. As sessões acontecem sempre às 19.00. As datas, filmes e locais podem ser consultados online.

A sessão de estreia, a 13 de Maio, na Graça, acontece com Batalha Atrás de Batalha, que este ano recebeu o Óscar de Melhor Filme. Destaque ainda para a sessão de 18 de Maio, no Palácio do Grilo, com Saltburn. A comédia negra de Emerald Fennell é projectada em grande tela pela primeira vez em Portugal.

De volta aos filmes premiados, o cartaz deste ano inclui fitas como Foi Só Um Acidente (8 Jul), filme iraniano vencedor da Palma de Ouro em Cannes, O Agente Secreto, o sul coreano Sem Alternativa ou ainda a produção norueguesa Valor Sentimental, estes três ainda sem data. Também Anora, premiado com o Óscar de Melhor Filme em 2025, vai ser exibido a 19 de Maio.

Com sessões já anunciadas até Julho – e bilhetes a 15€ –, há espaço no calendário para clássicos como Pulp Fiction (20 Mai), A Vida é Bela (3 Jun), 10 Coisas de Odeio em Ti (21 Jun), que contará com a presença do produtor executivo Seth Jaret, Parasitas (30 Jun) ou Lost in Translation (5 Jul).

Tal como no ano passado, nem só de cinema viverá este ciclo. Uma vez por mês, uma das sessões contará com uma presença musical, um artista que complemente o filme, resultado da curadoria da editora Cuca Monga. Outra das vertentes do Black Cat Cinema é a street food. Entre as opções, estarão os já habituais Secret Oven e o Lisbon Kebab Station.

Largo da Graça, 94 (Graça); Calçada do Duque de Lafões, 1 (Beato). 13 Mai-18 Out 19.00-23.45. 15€

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