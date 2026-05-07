Cinema São Jorge estreia rubrica de concertos acústicos com tributo a Foo Fighters

A partir de 19 de Maio, o cinema da Avenida passa a receber música ao vivo mais regularmente com a “Banda Sonora”, novo programa que estreia com Foo Riders.

O Cinema São Jorge vai estrear uma nova rubrica dedicada à música ao vivo, intitulada “Banda Sonora”, com arranque marcado para 19 de Maio, na Sala 2. A ideia passa por abrir o espaço a concertos em formato acústico, numa programação que pretende mostrar a ligação do cinema com outras expressões artísticas, em particular a música. A estreia cabe aos Foo Riders, banda de tributo aos Foo Fighters formada em 2013.

A ligação entre cinema e música não é nova, mas o São Jorge pretende aqui dar-lhe uma continuidade mais regular, acolhendo projectos que procuram novas formas de apresentação ao público lisboeta. Nesta primeira fase, a rubrica aposta em propostas ligadas ao universo do rock, mas em versões mais intimistas, adaptadas ao formato acústico da sala.

A formação actual dos Foo Riders inclui Tiago Santana na voz e guitarra, Sérgio Moutinho na guitarra solo, Tiago Ferreira na guitarra ritmo, Bruno Manz no baixo e JP na bateria e vozes. Os Foo Fighters são uma das bandas de rock mais populares e aclamadas das últimas décadas. No final de Abril passado editaram o seu trabalho mais recente, Your Favorite Toy, e em Julho vão actuar no Nos Alive.

Avenida da Liberdade, 175 (Avenida). 19 Mai (Ter) 21.00. 12€

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