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“Colecção inacreditável” de Nuno Markl vai ter espécie de mini-museu em Benfica

“Tralhas” do humorista serão transportadas para o Cine-Teatro Turim. Espaço poderá ser visitado de forma gratuita a partir de Setembro.

Rute Barbedo
Escrito por
Rute Barbedo
Jornalista
Nuno Markl
Manuel Manso | Nuno Markl
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Acumulador ou coleccionador, dependendo da perspectiva, Nuno Markl tornou há muito tempo público o facto de ter um interesse especial por objectos inusitados, coisas de geek e preciosidades da vida. Agora que está a tentar reorganizar a casa, as "tralhas" do humorista serão transportadas para o Cine-Teatro Turim, numa parceria com a Junta de Freguesia de Benfica. O espaço estará aberto ao público, provavelmente a partir de Setembro, e as visitas serão gratuitas. A nova "Cave do Markl" terá "nostalgia, curiosidades e provavelmente objectos cuja utilidade ninguém consegue explicar, mas que todos vão adorar ver", escreveu Ricardo Marques, presidente da Junta, nas redes sociais.

"Cheguei à conclusão que tenho demasiadas coisas em casa. Continuo a adorar estas coisas nerds e as figuras que me rodeiam, mas chegou a uma altura da minha vida que a minha mente precisa de descansar e eu preciso de espaço em casa para a cadeira de rodas circular ou mesmo para eu poder andar sem receio de cair", explicou o humorista, que recentemente sofreu um AVC, no sábado, 21 de Março, na rubrica O Homem que Mordeu o Cão, da Rádio Comercial. Não querendo deitar tudo ao lixo, o radialista conta que telefonou ao presidente da Junta de Benfica, com a ideia de criar uma zona que fosse "a cave do Markl". "Muitas vezes as pessoas dizem que adorariam ver as coisas que tenho na cave. Tenho uma colecção inacreditável de coisas", referiu.

A passagem das "tralhas" de Markl para o Cine-Teatro Turim não é a primeira ligação do humorista a este equipamento. Recorde-se que o responsável chegou a estar envolvido na programação do Cine-Bar através da associação cultural Menino da Lágrima. A parceria chegou ao fim em Dezembro.

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