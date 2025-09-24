Com 200 cobertores de emergência, moradores vão manifestar-se pelo direito ao descanso

A associação de moradores Aqui Mora Gente está a mobilizar cidadãos para se juntarem em frente ao edifício dos Paços do Concelho, em Lisboa, no dia 9 de Outubro.

Está agendada para o dia 9 de Outubro (quinta-feira) a manifestação "Pelo Direito Ao Descanso", em frente ao edifício dos Paços do Concelho, na Praça do Município. "Serão instalados 200 cobertores dourados de emergência e precisamos do seu apoio para aparecer e deitar-se sobre eles às 19.00, para uma grande foto", pode ler-se no descritivo do evento, na página de Facebook da associação de moradores Aqui mora gente.

Entre as causas do protesto estão os "níveis intoleráveis de ruído" em diferentes zonas da cidade, a insegurança, a sujidade e insalubridade, a degradação e descaracterização do espaço público e as condições de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, envolvendo a emissão desregulada de ruído, venda de bebidas alcoólicas para o exterior ou o incumprimento de horários.

A associação foi criada há cerca de dez anos com o propósito de defender o descanso dos moradores na zona do Cais do Sodré. Desde então, tem lançado diversas campanhas e trabalhado em acções concertadas com outros colectivos, integrando também a recentemente criada Plataforma Lisboa, que visa exercer pressão sobre o poder político para ver cumpridos os seus direitos.

