‘Come closer’: Ne-Yo estreia-se em nome próprio em Portugal

O músico norte-americano actua a 19 de Abril de 2026 na MEO Arena, depois da passagem pelo Rock in Rio Lisboa no ano passado.

Com uma carreira que se estende em duas décadas e numa mão-cheia de êxitos, Ne-Yo estreia-se, finalmente, em nome próprio em Portugal. A voz de “Closer” vai actuar, a 19 de Abril de 2026, na MEO Arena.

Depois de passagens pelo Rock in Rio Lisboa em 2024, mas também por festivais como o MEO Sudoeste, o norte-americano, três vezes vencedor de um Grammy e responsável por mais de 23 mil milhões de streams, regressa agora com um espectáculo completo integrado na digressão mundial que leva para a estrada no próximo ano.

A carreira de NE-YO ganhou tracção em 2005 com “So Sick”, que liderou o Billboard Hot 100 e acumulou certificações de platina. Seguiu-se uma sucessão de canções que moldaram a sua presença na cultura pop, entre elas “Sexy Love”, “Because of You”, “Closer”, “Miss Independent” ou “Push Back”. Para lá dos seus próprios discos, com nomes como Rihanna, Beyoncé, Jennifer Hudson, Usher, Carrie Underwood, Celine Dion ou Mario.

MEO Arena (Parque das Nações). 19 Abr (Dom). 35€-85€

