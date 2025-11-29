Conhece a Next Memory? Agora é também atelier, onde os perfumes são feitos à medida

Há frascos de vidro, um balcão de madeira e chá pronto a servir. Entrámos no The Bespoke Garden, o novo atelier de perfumaria da Next Memory, onde todas as memórias têm um aroma.

Não é de hoje que conhecemos a Next Memory. É uma séria candidata ao título de loja mais bonita de Lisboa – também uma das mais cheirosas – e, desde que abriu portas, em 2022, ainda não parou de crescer. O entra-e-sai e, muitas vezes, a fila à porta falam por si. São as velas e difusores, os aromas para a casa, os perfumes sólidos, os chás, os cuidados para a pele e, claro, as fragrâncias de assinatura a chamar viajantes e residentes, mas também a exigir que o espaço da Rua de São José aumente em área, balcões e estantes.

Há cerca de um mês, a marca criada por Dennis de Vries e Patrick van den Berg, dois neerlandeses há muito a viver em Portugal, iniciou mais um capítulo. Ao fundo da loja, numa zona acessível apenas por marcação – e que chegou a ser um laboratório no século XIX –, nasceu o The Bespoke Garden.

DR

"Depois do momento em que nos tornámos virais com os perfumes sólidos, começou a haver esta procura por personalizar mais do que a aparência da caixa. Queria personalizar também a fragrância e o Bespoke Garden nasceu por isso, para que o cliente possa personalizar a própria fragrância", começa por contar Pedro Cabalú, responsável de marketing da Next Memory.

A experiência acontece num espaço florido e iluminado por uma pequena clarabóia. "Chá ou café?" – pergunta Fábio Bartolomeu, um dos dois profissionais da casa que conduzem estas sessões. Apesar de individuais, pelo menos por agora, é possível levar um acompanhante e assim ter a tão preciosa segunda opinião nos dilemas que eventualmente surjam. Ninguém parte do zero – há um pequeno questionário para sondar preferências, memórias e afinidades olfactivas.

No momento seguinte é difícil conter o deslumbramento. São apresentados 37 frascos de vidro, cada um deles com um acorde olfactivo. Uns são para o topo, outros para o coração e outros ainda para a base, mas estão todos à disposição – as flores, as frutas, as madeiras, as especiarias, as plantas verdes, o almíscar, o couro e incenso. Chegar ao arranjo final leva tempo, até porque apenas seis têm lugar no frasco. "Tal como a roupa que vestimos, o perfume também fala sobre a pessoa que somos", anuncia o especialista. Fábio assente aos pedidos dos clientes, mas também sugere acordes em função das inclinações observadas. Leveza, amabilidade ou sociabilidade – ao que parece, está tudo nas notas do perfume que usamos.

DR

Obtida a fórmula final, fazem-se os últimos ajustes, mas também as últimas recomendações. A partir daí, o enfrascamento é todo um outro capítulo. É possível escolher o acabamento da tampa, a cor e o estilo do rótulo e, por fim, o nome do perfume. "Arquivamos e guardamos esta fragrância que o cliente criou connosco. Mais tarde, podemos replicá-la e fornecer ao cliente um perfume com a mesma fórmula, ou até às gerações seguintes. A intenção é mesmo essa: criar uma espécie de herança olfactiva", completa Pedro.

Uma experiência em constante mutação. Fábio Bartolomeu já pensa em adicionar novos acordes à lista e também passar a ter um acorde do mês, de edição limitada. No próximo ano, as sessões devem estender-se a um máximo de quatro pessoas e também já há quem peça a personalização de velas e outros objectos perfumados.

O que quer que se faça dentro deste atelier, será sempre uma amostra da experiência que Dennis e Patrick querem proporcionar em Santarém, numa velha quinta totalmente recuperada para servir de jardim e laboratório para a criação de perfumes e fragrâncias. "O Bespoke Garden é uma pequena amostra do que queremos fazer com a Villa Dona Belida, onde pretendemos cultivar tudo. Lá, a experiência será de um dia inteiro. Poderá apanhar rosas e jasmim e, depois, ter também esta parte da personalização", adianta Pedro.

© Mariana Valle Lima

Por enquanto, é ao fundo da loja que a alquimia dos aromas acontece e, aparentemente, com a agenda cada vez mais lotada. Existem dois tipos de sessão, em que o preço varia em função do resultado final. Os clientes podem escolher o que levam para casa – se um eau de parfum (185€), se um extrait de parfum (225€). O tamanho do frasco não muda (100 mililitros), só a intensidade do que está lá dentro.

Rua de São José, 187 (Avenida). 96 858 5550. Seg-Sex 10.30-19.00, Sáb 11.00-19.00

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn