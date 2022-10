Num antigo laboratório, nasceu uma das lojas mais bonitas de Lisboa

A Next Memory acaba de abrir portas e lá dentro há uma espécie de aula de história sobre a cidade. Rodeados de cremes, perfumes e velas, descobrimos uma das lojas mais bonitas (e cheirosas) de Lisboa.

A fachada desperta a intenção de quem passa. Estamos na Rua de São José – outrora a principal via de acesso à cidade de Lisboa –, mas o aspecto exterior desta loja transporta-nos para Hogsmeade, mesmo que lá dentro não haja nada de mágico. Só história. A Next Memory ocupa o espaço de uma antiga farmácia. O trabalho feito por Dennis de Vries e Patrick van den Berg – a mesma dupla que abriu a loja Skinlife, há precisamente 11 anos – foi quase arqueológico.

© Mariana Valle Lima

Muito antes da loja descaracterizada, funcionou aqui um conhecido laboratório português. Fundado em 1916, o J.J. Fernandes ocupava o número 187 da Rua Correia Alves, o nome atribuído a esta artéria lisboeta após a Implantação da República e até 1956. Aqui, comercializava-se de tudo um pouco – o café "maltosado" descafeinado Camal, a farinha "lacto-bulgara" A Ama Ideal, o famoso óleo de fígado de bacalhau, ampolas injectáveis e até chocolates com eucalipto.

Fórmulas de ponta para a época, entretanto ultrapassadas pelos avanços da ciência. Desse tempo, apenas sobrou a mobília, que os dois sócios fizeram questão de recuperar e manter no espaço. Através de fotografias antigas, Dennis conseguiu descobrir a disposição original. Durante a visita à nova loja, folheia um livro de páginas amareladas. Numa delas, um grupo de mulheres vestidas de branco trabalha em torno de um balcão de madeira e mármore. É bem maior do que aquele em que esbarramos logo à entrada e está longe dos olhares dos clientes, no atelier.

© Mariana Valle Lima

O charme é inegável, mas a Next Memory vai além disso. A marca nasceu em 2020 como um selo próprio dentro das lojas Skinlife. Os primeiros produtos foram um sucesso quase imediato e Dennis, o responsável pela formulação e pelas experiências em laboratório, foi desenvolvendo novas linhas.

Hoje, a oferta vai dos ambientadores e difusores para a casa (39€ a 115€) aos perfumes (93€ a 110€), produtos para o corpo (27,50€ a 29€) e sais de banho (3,95€). Mais recentemente, a marca lançou uma colecção de sete chás e infusões (14,50€ a 19€), cujos efeitos vão do alívio da gripe ao reequilíbrio do sono. Tudo é produzido em Portugal.

© Mariana Valle Lima

"O nosso blend mais frutado é o best-seller", assinala Dennis, que anuncia ainda uma nova fragrância, o Nº187. Abrir uma loja é que não estava propriamente nos planos. O que começou por ser uma busca por um novo escritório – o anterior estava a ficar pequeno – acabou assim: uma loja virada para a rua, dedicada em exclusivo à Next Memory, mas também um escritório e um atelier brindado por luz natural, onde todos os novos produtos são formulados.

Os dois meses de obras deixaram a descoberto o chão original – lages de pedra assentes há cerca de 300 anos, na altura em que aqui ficavam as cavalariças de um dos palacetes da rua. Nas paredes e prateleiras, há vestígios do velho laboratório, frascos e documentos antigos que enriquecem esta aula de história, perfumada como poucas. Uma das novidades a caminho é um hidratante de lábios de banana, inspiração directa do laboratório J.J. Fernandes, que em tempos produziu e comercializou um produto semelhante.

© Mariana Valle Lima

O novo escritório e atelier permitiu aumentar a loja da Avenida da Liberdade, a dois passos daqui. Tal como no Chiado, o espaço dispõe agora de uma sala de tratamentos, onde é possível marcar faciais, limpezas de pele, hidratações, peelings e massagens terapêuticas. Para a Next Memory, os planos são de expansão passam por criar uma etiqueta de lifestyle. As porcelanas expostas ainda não são de design exclusivo. Essas só devem chegar em 2024.

Rua de São José, 187. 96 858 5550. Seg-Sex 11.00-18.00

