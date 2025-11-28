Cortes na electricidade vão afectar zonas de Lisboa e Sintra no domingo

No domingo, 30 de Novembro, algumas zonas dos municípios de Faro, Portimão, Lisboa e Sintra vão ficar temporariamente sem electricidade entre as 05.00 e as 11.00, informa a E-Redes, que está a desenvolver trabalhos de manutenção da rede eléctrica em todo o país.
Depois dos cortes do início do mês, desta vez, as zonas afectadas serão as seguintes:
- Lisboa - Doca de Santo Amaro, em Alcântara, e Avenida José Malhoa e Rua Cardeal Saraiva, em Campolide;
- Sintra - Estrada da Serra, Entrada Lugar, Estrada Maceira, Lugar Serra Maceira, Rua António José da Silva e Castro, Rua dos Touros, Travessa dos Trabalhadores, na União das Freguesias de Almargem Do Bispo, Pêro Pinheiro e Montelavar.
🗞️ Mais notícias: fique a par das novidades com a Time Out
📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn