Cortes na electricidade vão afectar zonas de Lisboa e Sintra no domingo

Ausência de energia, a 30 de Novembro, poderá durar de quatro a seis horas. Deve-se a trabalhos de manutenção da E-Redes.

Rute Barbedo
Escrito por
Rute Barbedo
Jornalista
Doca de Santo Amaro
DR via Wikipedia | Doca de Santo Amaro
No domingo, 30 de Novembro, algumas zonas dos municípios de Faro, Portimão, Lisboa e Sintra vão ficar temporariamente sem electricidade entre as 05.00 e as 11.00, informa a E-Redes, que está a desenvolver trabalhos de manutenção da rede eléctrica em todo o país.

Depois dos cortes do início do mês, desta vez, as zonas afectadas serão as seguintes:

  • Lisboa - Doca de Santo Amaro, em Alcântara, e Avenida José Malhoa e Rua Cardeal Saraiva, em Campolide;
  • Sintra - Estrada da Serra, Entrada Lugar, Estrada Maceira, Lugar Serra Maceira, Rua António José da Silva e Castro, Rua dos Touros, Travessa dos Trabalhadores, na União das Freguesias de Almargem Do Bispo, Pêro Pinheiro e Montelavar.

