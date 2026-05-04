D.A.M.A., Delfins e Quim Barreiros vão dar concertos gratuitos em Benfica

[category]
[title]
O Grande Arraial de Benfica está marcado para 18, 19, 20 e 21 de Junho. Além da sardinhada habitual, o cartaz tem espectáculos que prometem encher o bairro.
No mês dos santos populares, em Lisboa, as multidões concentram-se na semana que antecede o 13 de Junho, Dia de Santo António e dia de recolher a casa para curar a ressaca. Mas há vários anos que a Junta de Freguesia de Benfica desafia milhares de pessoas para uma segunda ronda de festa, reservando a Alameda Padre Álvaro Proença para a sardinha assada, a bifana, o chouriço, os caracóis e muita cerveja, com um cartaz capaz de atrair multidões. Este ano, não é diferente: o Grande Arraial de Benfica vai de 18 a 21 de Junho.
O alinhamento foi revelado este domingo, no Arraial Mais Pequeno do Mundo, na Aldeia do Calhariz Velho. Os cabeças-de-cartaz para 2026 são Van Zee (dia 18, quinta-feira), D.A.M.A. (dia 19, sexta-feira), Delfins (dia 20, sábado) e Quim Barreiros (dia 21, domingo).
No primeiro dia, conte ainda com Luís Fialho Planície, Cantada e Women's Community Adult Choir, e DJ Cosmic; no segundo, com Vozes em Liberdade, Popless e Noise Dolls Club; no terceiro, com Tributo Popular, Sons de Santa Cruz, Grupo de Canto Tradicional de Benfica e David Matos; e no quarto e último dia, Sons do Minho, Sofia Assis e o Grupo de Danças e Cantares do Minho. Os horários para cada artista ainda não são conhecidos.
Todos os concertos são de entrada livre – mas, se as edições anteriores nos ensinaram alguma coisa é que o melhor é ir com tempo, porque chegar perto do palco pode não ser fácil.
Alameda Padre Álvaro Proença (Benfica). 18-21 Jun (Qui-Dom). Entrada livre
📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn
[category]
[title]
Discover Time Out original video