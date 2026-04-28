PortuguêsEnglishEspañol

Lisboa

No Dia da Mãe, há Arraial Mais Pequeno do Mundo

Manjericos, sardinhas e música popular portuguesa. A tríade sagrada está de volta à cidade com o primeiro arraial do ano.

Raquel Dias da Silva
Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
O Arraial mais pequeno do mundo
O Arraial Mais Pequeno do Mundo está de volta à cidade. Este ano, acontece no Dia da Mãe, 3 de Maio, no Coreto da Aldeia do Calhariz Velho, a aldeia de Lisboa que está a pôr-se nova. A dar o pontapé inicial, a banda Tributo Popular promete animar a tarde, a partir das 17.00.

Se nunca foi a um, prepara-se para dançar ao som de êxitos populares portugueses. Até ao final, haverá – como seria de esperar em qualquer arraial que se preze – muita cerveja, sardinhas, bifanas, couratos e mais algumas sandes.

Organizado pela Junta de Freguesia de Benfica, o Arraial mais pequeno do mundo serve também de palco à divulgação do cartaz do Grande Arraial de Benfica, a realizar-se em Junho, assim como da programação dos restantes arraiais dos bairros e das actividades culturais e desportivas da freguesia para esse mês.

Coreto da Aldeia do Calhariz Velho. 3 Mai, Dom 17.00. Entrada livre

