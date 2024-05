A Time Out diz

Diogo Piçarra, Bárbara Bandeira, Papillon, Gipsy Kings, Sara Correia, GNR e Quim Barreiros são os cabeças-de-cartaz do Grande Arraial de Benfica, que este ano acontece de 20 a 23 de Junho. É uma celebração tardia do Santo António – como já é habitual (esta é a 10.ª edição) – mas sempre muito concorrida. Durante quatro dias consecutivos, os concertos de entrada livre e as barraquinhas e roulottes de comes e bebes enchem por completo a Alameda Padre Álvaro Proença, onde também não costumam faltar diversões para a criançada. Além dos concertos, está ainda prevista a Marcha da Boavista – a única concorrente da freguesia às Marchas Populares –, bem como as marchas infantis do bairro; uma corrida para envolver a comunidade; e, nos três primeiros dias, a apresentação de uma instituição local oitocentista agora renascida, a Fanfarra Euterpe.

Alameda Padre Álvaro Proença- 20-23 Jun, Qui-Sex 18.00, Sáb 16.00, Dom 10.00. Grátis