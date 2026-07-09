The Wardrobe nasce da união de dois projectos: um focado em moda masculina e design italiano, o outro especializado em criadores europeus e japoneses e em womenswear.

Qual a probabilidade de uma loja, recém-desocupada por dois dealers internacionais de roupa vintage, vir a ser prontamente habitada por dois negociantes do mesmo ramo? Foi o que aconteceu no número 109 da Rua Damasceno Monteiro, nos Anjos. A Moss Vintage tinha entrado há menos de um ano, quando partiu para outras paragens (São Bento). Foi a deixa para Lazzinnaro Valerio e Vladyslav Bryk, dois jovens apaixonados pela moda de outros tempos, unirem os seus projectos e criarem um espaço onde convivem diferentes décadas, estilos e designers.

Rita Chantre The Wardrobe

"Tínhamos um estúdio, onde recebíamos clientes por marcação. Assim que surgiu a oportunidade de abrir uma loja, agarrámo-la. Até aqui, trabalhávamos separadamente, mas com a mesma visão. Decidimos juntar-nos para abrir a loja. Continuamos a ter duas selecções diferentes, mas tentamos que elas combinem", começa por explicar Lazzinnaro Valerio, um ucraniano com umas quantas costelas italianas, a viver há um ano e meio em Portugal, que se especializou em vestuário masculino e em peças de designers italianos.

Para os Anjos trouxe o projecto Past Forward Club, agora fundido com o Archives Explorer de Vladyslav Bryk, seu ex-cliente e actual parceiro de negócio. Valerio mantém o foco na moda masculina e em marcas e designers italianos, como a Stone Island, uma das etiquetas mais presentes na selecção trazida para a loja. São sobretudo peças dos anos 90, muitas vezes com materiais inovadores para a época. C.P. Company, Prada ou Massimo Osti são outras das marcas que encontramos nos expositores.

DR Vladyslav Bryk (à esquerda) e Lazzinnaro Valerio

Bryk também é ucraniano, mas as peças que colecciona são diferentes. Pela loja encontramos achados de designers bem conhecidos – Jean Paul Gaultier, Alexander McQueen, Ann Demeulemeester, Vivienne Westwood e ainda uma generosa selecção de criadores japoneses, entre eles Yohji Yamamoto, Issey Miyake e Junya Watanabe.

Ambos têm as suas jóias da coroa – peças de arquivo de grandes marcas, algumas exemplares de desfile, ou seja, únicas. É o caso de um blusão de pele Cavalli de meados dos anos 2000, ou de uma peça também em couro, Alexander McQueen. Uma curadoria que vai além da roupa e chega aos livros. Podem todos ser consultados, mas nenhum está à venda. São fanzines, revistas e coffee table books, onde os clientes mais atentos podem até identificar algumas das peças à venda da loja.

Rita Chantre The Wardrobe

Um dia, este espaço também vai receber uma exposição de peças raras, sobretudo de designers de moda japoneses e belgas. Além de dealer, Vladyslav Bryk é coleccionador e tem muito para mostrar – só precisa de encontrar um público interessado. Quando esse dia chegar, as peças não vão estar à venda – só para olhar.

Rua Damasceno Monteiro, 109 A (Anjos). Ter-Dom 12.00-19.30

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