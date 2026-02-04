Depressão ‘Kristin’. Artistas juntam-se na Casa Capitão para concerto solidário

De forma a ajudar as vítimas da depressão Kristin, a Casa Capitão acolhe o concerto solidário Amor ao Centro, a 11 de Fevereiro. O espectáculo reúne nomes como Ana Lua Caiano, Ana Mariano, Beatriz Pessoa, Bia Maria, Inês Apenas, Iolanda, Jasmim, Joana Espadinha, João Maia Ferreira, Jüra, Lura, Mães Solteiras, Marisa Liz, Mike El Nite, Surma e xtinto, além de DJ sets dos elementos dos Bateu Matou – Quim Albergaria, Ivo Costa e Riot – entre as actuações.

Segundo a organização, cinco dos artistas presentes têm uma ligação directa às zonas afectadas, com amigos, famílias e até habitações impactadas pela tempestade. Numa declaração conjunta, Bia Maria e xtinto, naturais de Ourém, Inês Apenas e Surma, de Leiria, e Iolanda, de Pombal, sublinham que o objectivo é transformar a música numa forma de mobilização e apoio às populações afectadas. “Dia 11 de Fevereiro queremos que a Casa Capitão seja palco para dar voz e acção às necessidades das populações que precisam da nossa ajuda e a música é e será sempre uma forma de chegar mais perto de todos”, lê-se no comunicado divulgado pela organização.

O valor angariado com a venda dos bilhetes, fixados nos 20,40€, reverte na totalidade para duas associações que actuam directamente em territórios afectados: a ATLAS, com sede em Coimbra e intervenção em várias cidades como Leiria, Marinha Grande, Pombal, Alcobaça e Batalha, e a Sharing Love – Organização Não Governamental para o Desenvolvimento, que desenvolve trabalho em Ourém. Para além da angariação de fundos, o evento pretende também incentivar a participação no apoio directo às populações do distrito de Leiria, onde vários dos artistas envolvidos já têm colaborado no terreno.

Rua do Grilo, 119 (Beato). 11 Fev (Qua) 18.30. 20,40€

